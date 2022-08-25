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Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг - РИА Новости, 25.08.2022
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Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг
Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг - РИА Новости, 25.08.2022
Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:04
2022-08-25T08:04
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится западной периферией антициклона, переменная облачность без осадков. Плюс 31-33 в Москве, 29-34 по области", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
08:04 25.08.2022
 
Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг

Тишковец: в Москве в четверг ожидается переменная облачность и до 33 градусов жары

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве обусловится западной периферией антициклона, переменная облачность без осадков. Плюс 31-33 в Москве, 29-34 по области", - сообщил Тишковец.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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МоскваОбществоПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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