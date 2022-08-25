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Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг
Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг - РИА Новости, 25.08.2022
Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:04
2022-08-25T08:04
2022-08-25T08:04
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится западной периферией антициклона, переменная облачность без осадков. Плюс 31-33 в Москве, 29-34 по области", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг
Тишковец: в Москве в четверг ожидается переменная облачность и до 33 градусов жары