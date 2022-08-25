https://ria.ru/20220825/moskva-1811988798.html

Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг

Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг - РИА Новости, 25.08.2022

Москвичам пообещали до 33 градусов жары в четверг

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:04

2022-08-25T08:04

2022-08-25T08:04

москва

общество

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится западной периферией антициклона, переменная облачность без осадков. Плюс 31-33 в Москве, 29-34 по области", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220824/gar-1811954935.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"