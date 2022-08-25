07:43 25.08.2022 (обновлено: 08:14 25.08.2022)
Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч
Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы
Сотрудники Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Количество процедур оценки работы специалистов в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч, говорится на сайте мэра и правительства столицы.
"Кадровый центр начал работу в мае прошлого года. Его возможности планомерно расширяются, в том числе в проведении оценочных процедур... За первые 12 месяцев работы кадрового центра (с мая 2021 по май 2022 года) в нем провели 26 тысяч процедур оценки. За последние три месяца их количество достигло более 40 тысяч", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она отметила, что в процедурах оценки участвуют врачи и ординаторы системы здравоохранения Москвы, а также те, кто хотел бы присоединиться к команде из других регионов.
"Спрос у профессионального сообщества на прохождение оценочных процедур постоянно растет. Этому способствует то, что Кадровый центр располагает уникальным техническим оснащением. Его двери открыты для всех медицинских работников круглый год и без выходных", - добавила Ракова
Подчеркивается, что с мая 2021 года уже более 14 тысяч медиков столицы проверили профкомпетенции в Кадровом центре депздрава.