https://ria.ru/20220825/moskva-1811987674.html

Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч

Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч - РИА Новости, 25.08.2022

Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч

Количество процедур оценки работы специалистов в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч, говорится на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T07:43

2022-08-25T07:43

2022-08-25T08:14

общество

москва

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Количество процедур оценки работы специалистов в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч, говорится на сайте мэра и правительства столицы.Она отметила, что в процедурах оценки участвуют врачи и ординаторы системы здравоохранения Москвы, а также те, кто хотел бы присоединиться к команде из других регионов.Подчеркивается, что с мая 2021 года уже более 14 тысяч медиков столицы проверили профкомпетенции в Кадровом центре депздрава.

https://ria.ru/20220824/moskva-1811965956.html

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