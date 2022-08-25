Рейтинг@Mail.ru
Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/moskva-1811987674.html
Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч
Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч - РИА Новости, 25.08.2022
Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч
Количество процедур оценки работы специалистов в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч, говорится на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T07:43
2022-08-25T08:14
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770834892_0:71:3043:1783_1920x0_80_0_0_b7e784ba5ec777c2217b7956cf7da8eb.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Количество процедур оценки работы специалистов в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч, говорится на сайте мэра и правительства столицы.Она отметила, что в процедурах оценки участвуют врачи и ординаторы системы здравоохранения Москвы, а также те, кто хотел бы присоединиться к команде из других регионов.Подчеркивается, что с мая 2021 года уже более 14 тысяч медиков столицы проверили профкомпетенции в Кадровом центре депздрава.
https://ria.ru/20220824/moskva-1811965956.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770834892_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d9a431f6205c3eefa0698bdcf7b50b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
07:43 25.08.2022 (обновлено: 08:14 25.08.2022)
 
Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч

Число процедур оценки в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы
Сотрудники Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Количество процедур оценки работы специалистов в Кадровом центре депздрава Москвы превысило 40 тысяч, говорится на сайте мэра и правительства столицы.
"Кадровый центр начал работу в мае прошлого года. Его возможности планомерно расширяются, в том числе в проведении оценочных процедур... За первые 12 месяцев работы кадрового центра (с мая 2021 по май 2022 года) в нем провели 26 тысяч процедур оценки. За последние три месяца их количество достигло более 40 тысяч", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она отметила, что в процедурах оценки участвуют врачи и ординаторы системы здравоохранения Москвы, а также те, кто хотел бы присоединиться к команде из других регионов.
"Спрос у профессионального сообщества на прохождение оценочных процедур постоянно растет. Этому способствует то, что Кадровый центр располагает уникальным техническим оснащением. Его двери открыты для всех медицинских работников круглый год и без выходных", - добавила Ракова
Подчеркивается, что с мая 2021 года уже более 14 тысяч медиков столицы проверили профкомпетенции в Кадровом центре депздрава.
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 22:37
Москва отметит День города завершением крупных проектов, рассказал Собянин
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала