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Путин наградил Мордашова орденом Дружбы - РИА Новости, 25.08.2022
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Путин наградил Мордашова орденом Дружбы
Путин наградил Мордашова орденом Дружбы - РИА Новости, 25.08.2022
Путин наградил Мордашова орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, указ опубликован на РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:42
2022-08-25T13:42
россия
политика
алексей мордашов
северсталь (металлургическая компания)
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, указ опубликован на официальном портале правовой информации."За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Мордашова Алексея Александровича - председателя совета директоров публичного акционерного общества "Северсталь", Вологодская область", - гласит один из пунктов документа.Мордашов - основной бенефициар "Северстали", одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Он владеет в ней 77,03% акций.
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россия, политика, алексей мордашов, северсталь (металлургическая компания), владимир путин
Россия, Политика, Алексей Мордашов, Северсталь (металлургическая компания), Владимир Путин
13:42 25.08.2022
 
Путин наградил Мордашова орденом Дружбы

Президент Путин наградил основного владельца "Северстали" Мордашова орденом Дружбы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Мордашова Алексея Александровича - председателя совета директоров публичного акционерного общества "Северсталь", Вологодская область", - гласит один из пунктов документа.
Мордашов - основной бенефициар "Северстали", одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Он владеет в ней 77,03% акций.
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