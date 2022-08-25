https://ria.ru/20220825/mordashov-1812074942.html
Путин наградил Мордашова орденом Дружбы
Путин наградил Мордашова орденом Дружбы - РИА Новости, 25.08.2022
Путин наградил Мордашова орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, указ опубликован на РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:42
2022-08-25T13:42
2022-08-25T13:42
россия
политика
алексей мордашов
северсталь (металлургическая компания)
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, указ опубликован на официальном портале правовой информации."За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Мордашова Алексея Александровича - председателя совета директоров публичного акционерного общества "Северсталь", Вологодская область", - гласит один из пунктов документа.Мордашов - основной бенефициар "Северстали", одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Он владеет в ней 77,03% акций.
https://ria.ru/20220825/yubiley-1812022937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, алексей мордашов, северсталь (металлургическая компания), владимир путин
Россия, Политика, Алексей Мордашов, Северсталь (металлургическая компания), Владимир Путин
Путин наградил Мордашова орденом Дружбы
Президент Путин наградил основного владельца "Северстали" Мордашова орденом Дружбы