https://ria.ru/20220825/mordashov-1812074942.html

Путин наградил Мордашова орденом Дружбы

Путин наградил Мордашова орденом Дружбы - РИА Новости, 25.08.2022

Путин наградил Мордашова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, указ опубликован на РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:42

2022-08-25T13:42

2022-08-25T13:42

россия

политика

алексей мордашов

северсталь (металлургическая компания)

владимир путин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров и основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, указ опубликован на официальном портале правовой информации."За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Мордашова Алексея Александровича - председателя совета директоров публичного акционерного общества "Северсталь", Вологодская область", - гласит один из пунктов документа.Мордашов - основной бенефициар "Северстали", одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Он владеет в ней 77,03% акций.

https://ria.ru/20220825/yubiley-1812022937.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, алексей мордашов, северсталь (металлургическая компания), владимир путин