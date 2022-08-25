16:08 25.08.2022 (обновлено: 16:09 25.08.2022)
В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты
Экс-президент Молдавии Додон призвал жителей выйти на массовые протесты против Санду
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны готовиться осенью к массовым протестам.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
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"В Кишиневе (проживают) более миллиона граждан. Что, тяжело выйти 100 тысячам и поставить точку? Нет. По 300-400 человек из каждого района – пожалуйста, еще 20 тысяч. 100-150 тысяч человек нужно собрать в октябре-ноябре на главной площади Кишинева, и тогда поставим точку. Объединимся, скинем, а после каждый пусть идет на досрочные выборы со своей идеологией. Мы должны вместе бороться до конца. Я не хочу и не допущу, чтобы (президент Молдавии) Майя Санду продала страну румынам", – заявил Додон на выходе из здания Апелляционной палаты участникам митинга в его поддержку.
В четверг судейская коллегия Апелляционной палаты должна была рассмотреть запрос адвокатов Додона об отмене ему меры пресечения в виде домашнего ареста, однако заседание было перенесено на понедельник, 29 августа.
Ранее районный суд Кишинева продлил Додону домашний арест еще на 30 суток.
Политику вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.