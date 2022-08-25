https://ria.ru/20220825/moldaviya-1812123968.html

В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты

В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты - РИА Новости, 25.08.2022

В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны готовиться осенью к массовым протестам. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:08

2022-08-25T16:08

2022-08-25T16:09

в мире

майя санду

молдавия

владимир плахотнюк

кишинев

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КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны готовиться осенью к массовым протестам.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни."В Кишиневе (проживают) более миллиона граждан. Что, тяжело выйти 100 тысячам и поставить точку? Нет. По 300-400 человек из каждого района – пожалуйста, еще 20 тысяч. 100-150 тысяч человек нужно собрать в октябре-ноябре на главной площади Кишинева, и тогда поставим точку. Объединимся, скинем, а после каждый пусть идет на досрочные выборы со своей идеологией. Мы должны вместе бороться до конца. Я не хочу и не допущу, чтобы (президент Молдавии) Майя Санду продала страну румынам", – заявил Додон на выходе из здания Апелляционной палаты участникам митинга в его поддержку.В четверг судейская коллегия Апелляционной палаты должна была рассмотреть запрос адвокатов Додона об отмене ему меры пресечения в виде домашнего ареста, однако заседание было перенесено на понедельник, 29 августа.Ранее районный суд Кишинева продлил Додону домашний арест еще на 30 суток.Политику вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

https://ria.ru/20220825/pridnestrove-1812048495.html

молдавия

кишинев

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в мире, майя санду, молдавия, владимир плахотнюк, кишинев