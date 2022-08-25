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В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты - РИА Новости, 25.08.2022
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В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты
В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты - РИА Новости, 25.08.2022
В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны готовиться осенью к массовым протестам. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:08
2022-08-25T16:09
в мире
майя санду
молдавия
владимир плахотнюк
кишинев
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КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны готовиться осенью к массовым протестам.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни."В Кишиневе (проживают) более миллиона граждан. Что, тяжело выйти 100 тысячам и поставить точку? Нет. По 300-400 человек из каждого района – пожалуйста, еще 20 тысяч. 100-150 тысяч человек нужно собрать в октябре-ноябре на главной площади Кишинева, и тогда поставим точку. Объединимся, скинем, а после каждый пусть идет на досрочные выборы со своей идеологией. Мы должны вместе бороться до конца. Я не хочу и не допущу, чтобы (президент Молдавии) Майя Санду продала страну румынам", – заявил Додон на выходе из здания Апелляционной палаты участникам митинга в его поддержку.В четверг судейская коллегия Апелляционной палаты должна была рассмотреть запрос адвокатов Додона об отмене ему меры пресечения в виде домашнего ареста, однако заседание было перенесено на понедельник, 29 августа.Ранее районный суд Кишинева продлил Додону домашний арест еще на 30 суток.Политику вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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в мире, майя санду, молдавия, владимир плахотнюк, кишинев
В мире, Майя Санду, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Кишинев
16:08 25.08.2022 (обновлено: 16:09 25.08.2022)
 
В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты

Экс-президент Молдавии Додон призвал жителей выйти на массовые протесты против Санду

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны готовиться осенью к массовым протестам.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни.
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:00
"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии
Кишиневе (проживают) более миллиона граждан. Что, тяжело выйти 100 тысячам и поставить точку? Нет. По 300-400 человек из каждого района – пожалуйста, еще 20 тысяч. 100-150 тысяч человек нужно собрать в октябре-ноябре на главной площади Кишинева, и тогда поставим точку. Объединимся, скинем, а после каждый пусть идет на досрочные выборы со своей идеологией. Мы должны вместе бороться до конца. Я не хочу и не допущу, чтобы (президент Молдавии) Майя Санду продала страну румынам", – заявил Додон на выходе из здания Апелляционной палаты участникам митинга в его поддержку.
В четверг судейская коллегия Апелляционной палаты должна была рассмотреть запрос адвокатов Додона об отмене ему меры пресечения в виде домашнего ареста, однако заседание было перенесено на понедельник, 29 августа.
Ранее районный суд Кишинева продлил Додону домашний арест еще на 30 суток.
Политику вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
12:47
В Киеве заявили, что ПМР должна остаться в составе Молдавии
 
В миреМайя СандуМолдавияВладимир ПлахотнюкКишинев
 
 
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