https://ria.ru/20220825/moldaviya-1812043217.html

Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве

Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве - РИА Новости, 25.08.2022

Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве

В правительстве Молдавии ожидаются кадровые изменения, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:25

2022-08-25T12:25

2022-08-25T12:25

в мире

молдавия

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. В правительстве Молдавии ожидаются кадровые изменения, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что недовольна работой некоторых министерств, но не назвала их."Есть направления, где у нас есть профессионалы, но в кризисный период они продвигаются медленнее. Когда мы будем готовы объявить о некоторых перестановках, мы сделаем это в установленном порядке", - приводят слова Гаврилицы в четверг молдавские Telegram-каналы.Премьер также не назвала министерства, которые, по ее мнению, работают "медленнее".С середины мая Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" проводит антиправительственные протесты в различных районах и городах Молдавии на фоне беспрецедентной инфляции в 33,5%. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества. Эксперты полагают, что осенью Молдавию могут ждать многочисленные протесты.

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, наталья гаврилица