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Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве - РИА Новости, 25.08.2022
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Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве
Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве - РИА Новости, 25.08.2022
Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве
В правительстве Молдавии ожидаются кадровые изменения, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:25
2022-08-25T12:25
в мире
молдавия
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. В правительстве Молдавии ожидаются кадровые изменения, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что недовольна работой некоторых министерств, но не назвала их."Есть направления, где у нас есть профессионалы, но в кризисный период они продвигаются медленнее. Когда мы будем готовы объявить о некоторых перестановках, мы сделаем это в установленном порядке", - приводят слова Гаврилицы в четверг молдавские Telegram-каналы.Премьер также не назвала министерства, которые, по ее мнению, работают "медленнее".С середины мая Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" проводит антиправительственные протесты в различных районах и городах Молдавии на фоне беспрецедентной инфляции в 33,5%. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества. Эксперты полагают, что осенью Молдавию могут ждать многочисленные протесты.
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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в мире, молдавия, наталья гаврилица
В мире, Молдавия, Наталья Гаврилица
12:25 25.08.2022
 
Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве

Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что в правительстве страны будут кадровые изменения

© Facebook/Natalia GavrilițaПремьер Молдавии Наталья Гаврилица
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
© Facebook/Natalia Gavrilița
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. В правительстве Молдавии ожидаются кадровые изменения, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что недовольна работой некоторых министерств, но не назвала их.
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"Есть направления, где у нас есть профессионалы, но в кризисный период они продвигаются медленнее. Когда мы будем готовы объявить о некоторых перестановках, мы сделаем это в установленном порядке", - приводят слова Гаврилицы в четверг молдавские Telegram-каналы.
Премьер также не назвала министерства, которые, по ее мнению, работают "медленнее".
С середины мая Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" проводит антиправительственные протесты в различных районах и городах Молдавии на фоне беспрецедентной инфляции в 33,5%. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества. Эксперты полагают, что осенью Молдавию могут ждать многочисленные протесты.
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