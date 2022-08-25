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Михалков выступил против преподавания на украинском языке в школах Донбасса - РИА Новости, 25.08.2022
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Михалков выступил против преподавания на украинском языке в школах Донбасса
Михалков выступил против преподавания на украинском языке в школах Донбасса - РИА Новости, 25.08.2022
Михалков выступил против преподавания на украинском языке в школах Донбасса
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков заявил, что он против преподавания на украинском языке в школах Донбасса. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:42
2022-08-25T20:42
сергей кравцов
россия
луганская народная республика
украина
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КРАСНОГОРСК, 25 авг – РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков заявил, что он против преподавания на украинском языке в школах Донбасса.Ранее в Минпросвещения отмечали, что специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях Украины можно будет вести на украинском языке, но по российской программе. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам ДНР и ЛНР. Во вторник администрация Херсонской области информировала, что обучение в школах региона будет идти на русском языке, а украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет."Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении – они для нас, для мира и для них самих являются формулированием ненависти к России. Если будут предметы преподаваться на украинском – это катастрофа", - сказал режиссер в ходе форума педагогов Московской области "Образование Подмосковья".Он считает, что за последние годы украинский язык стал "образом русофобии".
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сергей кравцов, россия, луганская народная республика, украина
Сергей Кравцов, Россия, Луганская Народная Республика, Украина
20:42 25.08.2022
 
Михалков выступил против преподавания на украинском языке в школах Донбасса

Никита Михалков заявил, что он против преподавания на украинском языке в школах Донбасса

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Никита Михалков. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 25 авг – РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков заявил, что он против преподавания на украинском языке в школах Донбасса.
Ранее в Минпросвещения отмечали, что специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях Украины можно будет вести на украинском языке, но по российской программе. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам ДНР и ЛНР. Во вторник администрация Херсонской области информировала, что обучение в школах региона будет идти на русском языке, а украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет.
"Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении – они для нас, для мира и для них самих являются формулированием ненависти к России. Если будут предметы преподаваться на украинском – это катастрофа", - сказал режиссер в ходе форума педагогов Московской области "Образование Подмосковья".
Он считает, что за последние годы украинский язык стал "образом русофобии".
Вид на Киево-Печерскую Лавру. Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
19:42
В Киеве переименовали 95 улиц, связанных с Россией и СССР
 
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