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В Нью-Йорке обвинили губернатора Техаса в "скотском" обращении с мигрантами - РИА Новости, 25.08.2022
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В Нью-Йорке обвинили губернатора Техаса в "скотском" обращении с мигрантами
В Нью-Йорке обвинили губернатора Техаса в "скотском" обращении с мигрантами - РИА Новости, 25.08.2022
В Нью-Йорке обвинили губернатора Техаса в "скотском" обращении с мигрантами
Власти Нью-Йорка обвинили губернатора американского штата Техас Грега Эббота в нечеловеческом и "скотском" обращении с мигрантами из-за их принудительной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:45
2022-08-25T20:45
в мире
техас
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Власти Нью-Йорка обвинили губернатора американского штата Техас Грега Эббота в нечеловеческом и "скотском" обращении с мигрантами из-за их принудительной маркировки наручными браслетами со штрих-кодами, передает Fox News со ссылкой на комиссара города по вопросам миграции Мануэля Кастро."Губернатор Эббот помечает людей штрих-кодами и обращается с ними хуже, чем с людьми, будто они скот", - заявил Кастро."Я был шокирован, увидев детей с надетыми на руки браслетами со штрих-кодами", - добавил он.По словам чиновника, браслеты стали обязательным условием получения билета на автобус в один конец из Техаса, который предоставляется всем желающим покинуть штат.В ответ на претензии нью-йоркских властей, в пресс-службе Эббота назвали браслеты "стандартным протоколом", необходимым для "безопасного перемещения людей". Там отметили, что штрих-коды содержат информацию о мигрантах, а также добровольное согласие на выезд с территории Техаса.Ранее Эббот назвал массовую отправку прибывающих мигрантов из стран Латинской Америки в Вашингтон и Нью-Йорк одной из стратегий по борьбе с ними и заявил, что Техас предпринимает беспрецедентные меры по защите государственной границы, пока администрация президента США Джо Байдена "не делает ничего".Власти Техаса вывозят мигрантов со своей территории бесплатно в Вашингтон и Нью-Йорк. В июле власти Вашингтона признали, что тысячи прибывающих на автобусах людей спровоцировали гуманитарный кризис и запросили поддержку нацгвардии и Белого дома, в которой Пентагон позднее отказал. В августе мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также обратился к федеральным властям за помощью их-за переполнивших городские приюты мигрантов.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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в мире, техас, нью-йорк (город), вашингтон (штат), сша
В мире, Техас, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), США
20:45 25.08.2022
 
В Нью-Йорке обвинили губернатора Техаса в "скотском" обращении с мигрантами

Губернатора Техаса Эббота обвинили в "скотском" обращении с мигрантами из-за штрих-кодов

© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся в направлении границы с США. 1 ноября 2018
Мигранты из Гондураса, направляющиеся в направлении границы с США. 1 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Хесус Альварадо
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Мигранты из Гондураса, направляющиеся в направлении границы с США. 1 ноября 2018. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Власти Нью-Йорка обвинили губернатора американского штата Техас Грега Эббота в нечеловеческом и "скотском" обращении с мигрантами из-за их принудительной маркировки наручными браслетами со штрих-кодами, передает Fox News со ссылкой на комиссара города по вопросам миграции Мануэля Кастро.
"Губернатор Эббот помечает людей штрих-кодами и обращается с ними хуже, чем с людьми, будто они скот", - заявил Кастро.
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"Я был шокирован, увидев детей с надетыми на руки браслетами со штрих-кодами", - добавил он.
По словам чиновника, браслеты стали обязательным условием получения билета на автобус в один конец из Техаса, который предоставляется всем желающим покинуть штат.
В ответ на претензии нью-йоркских властей, в пресс-службе Эббота назвали браслеты "стандартным протоколом", необходимым для "безопасного перемещения людей". Там отметили, что штрих-коды содержат информацию о мигрантах, а также добровольное согласие на выезд с территории Техаса.
Ранее Эббот назвал массовую отправку прибывающих мигрантов из стран Латинской Америки в Вашингтон и Нью-Йорк одной из стратегий по борьбе с ними и заявил, что Техас предпринимает беспрецедентные меры по защите государственной границы, пока администрация президента США Джо Байдена "не делает ничего".
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Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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