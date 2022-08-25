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СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду - РИА Новости, 25.08.2022
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СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду
СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду - РИА Новости, 25.08.2022
СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду
Министерство внутренних дел Великобритании снова планирует рейс с мигрантами из разных стран в Руанду, сообщила газета Guardian. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:51
2022-08-25T14:51
в мире
руанда
великобритания
европейский суд по правам человека (еспч)
ла-манш
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании снова планирует рейс с мигрантами из разных стран в Руанду, сообщила газета Guardian."Некоторые новоприбывшие просители убежища, находящиеся в отелях, получили письма от министерства (внутренних дел - ред.), в которых сказано, что их прошения недопустимы к рассмотрению в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении.Эти уведомления были отправлены еще до того, как было назначено судебное слушание о том, законна ли высылка иммигрантов из страны. Оно начнется пятого сентября. Первый рейс, который должен был депортировать беженцев 14 июня, был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.Правозащитные организации полагают, что отправленные в Руанду мигранты могут быть насильно призваны в армию для участия в военных операциях против соседних стран, пишет газета.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
https://ria.ru/20220702/migranty-1799735141.html
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в мире, руанда, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч), ла-манш
В мире, Руанда, Великобритания, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Ла-Манш
14:51 25.08.2022
 
СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду

Guardian: МИД Великобритании планирует новый рейс с мигрантами в Руанду

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании снова планирует рейс с мигрантами из разных стран в Руанду, сообщила газета Guardian.
"Некоторые новоприбывшие просители убежища, находящиеся в отелях, получили письма от министерства (внутренних дел - ред.), в которых сказано, что их прошения недопустимы к рассмотрению в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении.
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В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ
Эти уведомления были отправлены еще до того, как было назначено судебное слушание о том, законна ли высылка иммигрантов из страны. Оно начнется пятого сентября. Первый рейс, который должен был депортировать беженцев 14 июня, был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
Правозащитные организации полагают, что отправленные в Руанду мигранты могут быть насильно призваны в армию для участия в военных операциях против соседних стран, пишет газета.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
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