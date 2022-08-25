https://ria.ru/20220825/migranty-1812099903.html

СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду

СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду - РИА Новости, 25.08.2022

СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду

Министерство внутренних дел Великобритании снова планирует рейс с мигрантами из разных стран в Руанду, сообщила газета Guardian. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:51

2022-08-25T14:51

2022-08-25T14:51

в мире

руанда

великобритания

европейский суд по правам человека (еспч)

ла-манш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании снова планирует рейс с мигрантами из разных стран в Руанду, сообщила газета Guardian."Некоторые новоприбывшие просители убежища, находящиеся в отелях, получили письма от министерства (внутренних дел - ред.), в которых сказано, что их прошения недопустимы к рассмотрению в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении.Эти уведомления были отправлены еще до того, как было назначено судебное слушание о том, законна ли высылка иммигрантов из страны. Оно начнется пятого сентября. Первый рейс, который должен был депортировать беженцев 14 июня, был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.Правозащитные организации полагают, что отправленные в Руанду мигранты могут быть насильно призваны в армию для участия в военных операциях против соседних стран, пишет газета.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.

https://ria.ru/20220702/migranty-1799735141.html

https://ria.ru/20220722/ruanda-1804324290.html

руанда

великобритания

ла-манш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, руанда, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч), ла-манш