https://ria.ru/20220825/migranty-1812099903.html
СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду
СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду - РИА Новости, 25.08.2022
СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду
Министерство внутренних дел Великобритании снова планирует рейс с мигрантами из разных стран в Руанду, сообщила газета Guardian. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:51
2022-08-25T14:51
2022-08-25T14:51
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руанда
великобритания
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ла-манш
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании снова планирует рейс с мигрантами из разных стран в Руанду, сообщила газета Guardian."Некоторые новоприбывшие просители убежища, находящиеся в отелях, получили письма от министерства (внутренних дел - ред.), в которых сказано, что их прошения недопустимы к рассмотрению в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении.Эти уведомления были отправлены еще до того, как было назначено судебное слушание о том, законна ли высылка иммигрантов из страны. Оно начнется пятого сентября. Первый рейс, который должен был депортировать беженцев 14 июня, был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.Правозащитные организации полагают, что отправленные в Руанду мигранты могут быть насильно призваны в армию для участия в военных операциях против соседних стран, пишет газета.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
https://ria.ru/20220702/migranty-1799735141.html
https://ria.ru/20220722/ruanda-1804324290.html
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в мире, руанда, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч), ла-манш
В мире, Руанда, Великобритания, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Ла-Манш
СМИ: британское правительство снова планирует рейс с мигрантами в Руанду
Guardian: МИД Великобритании планирует новый рейс с мигрантами в Руанду