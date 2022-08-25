https://ria.ru/20220825/mandaty-1812193712.html
Гончаренко потребовал лишить депутатов "Оппозиционной платформы" мандатов
Гончаренко потребовал лишить депутатов "Оппозиционной платформы" мандатов - РИА Новости, 25.08.2022
Гончаренко потребовал лишить депутатов "Оппозиционной платформы" мандатов
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент проект постановления о лишении депутатских мандатов всех... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:47
2022-08-25T21:47
2022-08-25T22:01
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент проект постановления о лишении депутатских мандатов всех представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ)."Постановление про лишение депутатского мандата всех депутатов ОПЗЖ уже в Раде!... Любителям русского мира не место в Верховной раде!", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Он также назвал представителей "Оппозиционной платформы – за жизнь" "российскими агентами" и попросил всех депутатов Рады подписать указанное постановление и стать его соавторами.Ранее "Оппозиционная платформа – за жизнь" подала апелляцию на решение украинского суда о запрете партии.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812175470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Украина, Верховная Рада Украины
21:47 25.08.2022 (обновлено: 22:01 25.08.2022)
Гончаренко потребовал лишить депутатов "Оппозиционной платформы" мандатов
Депутат Рады Гончаренко внес в парламент проект о лишении мандатов всех членов партии ОПЗЖ