https://ria.ru/20220825/mandaty-1812193712.html

Гончаренко потребовал лишить депутатов "Оппозиционной платформы" мандатов

Гончаренко потребовал лишить депутатов "Оппозиционной платформы" мандатов - РИА Новости, 25.08.2022

Гончаренко потребовал лишить депутатов "Оппозиционной платформы" мандатов

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент проект постановления о лишении депутатских мандатов всех... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:47

2022-08-25T21:47

2022-08-25T22:01

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент проект постановления о лишении депутатских мандатов всех представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ)."Постановление про лишение депутатского мандата всех депутатов ОПЗЖ уже в Раде!... Любителям русского мира не место в Верховной раде!", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Он также назвал представителей "Оппозиционной платформы – за жизнь" "российскими агентами" и попросил всех депутатов Рады подписать указанное постановление и стать его соавторами.Ранее "Оппозиционная платформа – за жизнь" подала апелляцию на решение украинского суда о запрете партии.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".

https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812175470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, владимир сальдо, украина, верховная рада украины