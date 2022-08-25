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Туроператоры рассказали, когда появятся чартеры на Мальдивы - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220825/maldivy-1812166891.html
Туроператоры рассказали, когда появятся чартеры на Мальдивы
Туроператоры рассказали, когда появятся чартеры на Мальдивы - РИА Новости, 25.08.2022
Туроператоры рассказали, когда появятся чартеры на Мальдивы
Туристические чартеры на Мальдивы в планах запуска, рейсы из России будут совершаться два раза в неделю, перелеты начнутся с 29 октября, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:45
2022-08-25T18:45
туризм
новости - туризм
anex tour
мальдивы
azur air
россия
москва
интурист
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Туристические чартеры на Мальдивы в планах запуска, рейсы из России будут совершаться два раза в неделю, перелеты начнутся с 29 октября, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператоров.Так, туроператор Anex Tour сообщил об открытии продаж туров на Мальдивы на базе собственной перевозки. "Прямые рейсы Azur Air из Москвы будут выполняться в интересах Anex Tour в период 29 октября по 29 марта 2023 года, с частотой два раза в неделю, по средам и субботам. Аэропорт вылета - "Внуково". Нормы багажа в экономическом классе составляют 10 килограммов и 5 килограммов ручной клади", - рассказали в туроператоре.В пресс-службе "Интуриста" агентству сообщили, что взяли блоки мест на этих же рейсах и работают над выставлением туров в собственную систему бронирования.В свою очередь в Anex Tour отметили, что время вылетов будет удобным для туристов, поскольку рейс из Москвы ночной, а вылет обратно в Россию - в обеденное время.В туроператоре также рассказали, что туры с прямым перелетом возможны разной продолжительности, заезды доступны на 4-28 ночей. Стоимость недельного пакета начинается от 170 тысяч рублей за двоих в отель категории "гестхаус" (гостевой домик), тур с размещением в отеле уровня "пять звезд" начинается от 272 тысячи рублей за двоих.
https://ria.ru/20220825/elektronnayaputevka-1812041512.html
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новости - туризм, anex tour, мальдивы, azur air, россия, москва, интурист, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Anex Tour, Мальдивы, Azur Air, Россия, Москва, Интурист, Туризм
18:45 25.08.2022
 
Туроператоры рассказали, когда появятся чартеры на Мальдивы

Туроператоры сообщили, что чартерные перелеты на Мальдивы начнутся с 29 октября

© Pixabay / megz0309Водная вилла на Мальдивах
Водная вилла на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Pixabay / megz0309
Водная вилла на Мальдивах . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Туристические чартеры на Мальдивы в планах запуска, рейсы из России будут совершаться два раза в неделю, перелеты начнутся с 29 октября, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператоров.
Так, туроператор Anex Tour сообщил об открытии продаж туров на Мальдивы на базе собственной перевозки. "Прямые рейсы Azur Air из Москвы будут выполняться в интересах Anex Tour в период 29 октября по 29 марта 2023 года, с частотой два раза в неделю, по средам и субботам. Аэропорт вылета - "Внуково". Нормы багажа в экономическом классе составляют 10 килограммов и 5 килограммов ручной клади", - рассказали в туроператоре.
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В пресс-службе "Интуриста" агентству сообщили, что взяли блоки мест на этих же рейсах и работают над выставлением туров в собственную систему бронирования.
В свою очередь в Anex Tour отметили, что время вылетов будет удобным для туристов, поскольку рейс из Москвы ночной, а вылет обратно в Россию - в обеденное время.
В туроператоре также рассказали, что туры с прямым перелетом возможны разной продолжительности, заезды доступны на 4-28 ночей. Стоимость недельного пакета начинается от 170 тысяч рублей за двоих в отель категории "гестхаус" (гостевой домик), тур с размещением в отеле уровня "пять звезд" начинается от 272 тысячи рублей за двоих.
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