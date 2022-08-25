Литва ужесточает контроль грузов на границе
Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе во избежание нарушения санкций
Сотрудник пограничной службы . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе во избежание нарушения европейских санкций, сообщила в четверг пресс-служба таможенного департамента.
"Литовская таможня, обеспечивая контроль за исполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенной проверки. Для этой цели предусмотрено воспользоваться помощью аналитических сил, а также активизировать методы физической проверки. В процесс проверки планируется вовлечь большее количество сотрудников таможни, при необходимости им на помощь будут приглашены сотрудники других госучреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузы, "отправители, получатели, перевозчики и таможенные посредники которых уже пытались обойти санкции", будут считать "особо рискованными" и проверять "особенно тщательно".
"Мы видим, что количество попыток обойти санкции не уменьшается, поэтому мы предпринимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обойти санкции не позволили продолжить таможенные процедуры, не должны удивляться, если в будущем перевозимые ими грузы окажутся под увеличительным стеклом", - приводятся в сообщении слова генерального директора литовской таможни Дарюса Жвиронаса.
В департаменте отмечают, что за период с 1 марта 2022 года более 3000 раз "из-за различных нарушений не были разрешены процедуры импорта, экспорта и транзита", начато 30 расследований из-за возможного нарушения санкционных ограничений. "Из-за установленных нарушений на территорию ЕС не пропущено более 1200 перевозивших товары транспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии", - добавили в пресс-службе.