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Литва ужесточает контроль грузов на границе - РИА Новости, 25.08.2022
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Литва ужесточает контроль грузов на границе
Литва ужесточает контроль грузов на границе - РИА Новости, 25.08.2022
Литва ужесточает контроль грузов на границе
Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе во избежание нарушения европейских санкций, сообщила в четверг пресс-служба таможенного департамента. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:16
2022-08-25T18:16
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россия
евросоюз
литва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе во избежание нарушения европейских санкций, сообщила в четверг пресс-служба таможенного департамента."Литовская таможня, обеспечивая контроль за исполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенной проверки. Для этой цели предусмотрено воспользоваться помощью аналитических сил, а также активизировать методы физической проверки. В процесс проверки планируется вовлечь большее количество сотрудников таможни, при необходимости им на помощь будут приглашены сотрудники других госучреждений", - говорится в сообщении.Отмечается, что грузы, "отправители, получатели, перевозчики и таможенные посредники которых уже пытались обойти санкции", будут считать "особо рискованными" и проверять "особенно тщательно"."Мы видим, что количество попыток обойти санкции не уменьшается, поэтому мы предпринимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обойти санкции не позволили продолжить таможенные процедуры, не должны удивляться, если в будущем перевозимые ими грузы окажутся под увеличительным стеклом", - приводятся в сообщении слова генерального директора литовской таможни Дарюса Жвиронаса.В департаменте отмечают, что за период с 1 марта 2022 года более 3000 раз "из-за различных нарушений не были разрешены процедуры импорта, экспорта и транзита", начато 30 расследований из-за возможного нарушения санкционных ограничений. "Из-за установленных нарушений на территорию ЕС не пропущено более 1200 перевозивших товары транспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220825/oon-1811974389.html
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авто, россия, евросоюз, литва, санкции в отношении россии
Авто, Россия, Евросоюз, Литва, Санкции в отношении России
18:16 25.08.2022
 
Литва ужесточает контроль грузов на границе

Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе во избежание нарушения санкций

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник пограничной службы
Сотрудник пограничной службы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе во избежание нарушения европейских санкций, сообщила в четверг пресс-служба таможенного департамента.
"Литовская таможня, обеспечивая контроль за исполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенной проверки. Для этой цели предусмотрено воспользоваться помощью аналитических сил, а также активизировать методы физической проверки. В процесс проверки планируется вовлечь большее количество сотрудников таможни, при необходимости им на помощь будут приглашены сотрудники других госучреждений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что грузы, "отправители, получатели, перевозчики и таможенные посредники которых уже пытались обойти санкции", будут считать "особо рискованными" и проверять "особенно тщательно".
"Мы видим, что количество попыток обойти санкции не уменьшается, поэтому мы предпринимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обойти санкции не позволили продолжить таможенные процедуры, не должны удивляться, если в будущем перевозимые ими грузы окажутся под увеличительным стеклом", - приводятся в сообщении слова генерального директора литовской таможни Дарюса Жвиронаса.
В департаменте отмечают, что за период с 1 марта 2022 года более 3000 раз "из-за различных нарушений не были разрешены процедуры импорта, экспорта и транзита", начато 30 расследований из-за возможного нарушения санкционных ограничений. "Из-за установленных нарушений на территорию ЕС не пропущено более 1200 перевозивших товары транспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии", - добавили в пресс-службе.
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