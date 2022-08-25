https://ria.ru/20220825/litva-1812161252.html

Литва ужесточает контроль грузов на границе

Литва ужесточает контроль грузов на границе - РИА Новости, 25.08.2022

Литва ужесточает контроль грузов на границе

Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе во избежание нарушения европейских санкций, сообщила в четверг пресс-служба таможенного департамента. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:16

2022-08-25T18:16

2022-08-25T18:16

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россия

евросоюз

литва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Литва ужесточает таможенный контроль грузов на границе во избежание нарушения европейских санкций, сообщила в четверг пресс-служба таможенного департамента."Литовская таможня, обеспечивая контроль за исполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенной проверки. Для этой цели предусмотрено воспользоваться помощью аналитических сил, а также активизировать методы физической проверки. В процесс проверки планируется вовлечь большее количество сотрудников таможни, при необходимости им на помощь будут приглашены сотрудники других госучреждений", - говорится в сообщении.Отмечается, что грузы, "отправители, получатели, перевозчики и таможенные посредники которых уже пытались обойти санкции", будут считать "особо рискованными" и проверять "особенно тщательно"."Мы видим, что количество попыток обойти санкции не уменьшается, поэтому мы предпринимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обойти санкции не позволили продолжить таможенные процедуры, не должны удивляться, если в будущем перевозимые ими грузы окажутся под увеличительным стеклом", - приводятся в сообщении слова генерального директора литовской таможни Дарюса Жвиронаса.В департаменте отмечают, что за период с 1 марта 2022 года более 3000 раз "из-за различных нарушений не были разрешены процедуры импорта, экспорта и транзита", начато 30 расследований из-за возможного нарушения санкционных ограничений. "Из-за установленных нарушений на территорию ЕС не пропущено более 1200 перевозивших товары транспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220825/oon-1811974389.html

https://ria.ru/20220824/litva-1811718419.html

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авто, россия, евросоюз, литва, санкции в отношении россии