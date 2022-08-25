https://ria.ru/20220825/lepestok-1812049672.html

Украинские военные обстреляли Зайцево из РСЗО "Ураган"

Украинские военные обстреляли Зайцево из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские военные обстреляли Зайцево из РСЗО "Ураган"

Украинские войска в 12.30 мск обстреляли Зайцево, выпустив две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщило... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:51

2022-08-25T12:51

2022-08-25T13:03

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 мск обстреляли Зайцево, выпустив две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено две ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска за три минуты дважды обстреляли Зайцево, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и десять снарядов калибром 152 миллиметра. Спустя 15 минут украинские войска выпустили еще 20 снарядов калибром 152 миллиметра. По Макеевке украинские войска также открыли огонь, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о четырех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 152 миллиметра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, украина, оон