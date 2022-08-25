https://ria.ru/20220825/lepestok-1812038844.html

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 25.08.2022

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:10

2022-08-25T12:10

2022-08-25T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

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оон

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Петровском районе сегодня утром подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" и получил ранение мужчина 1956 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило об обстреле Петровского района Донецка, украинские войска выпустили по нему шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220825/lepestok-1812031388.html

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811793036.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк (днр), оон, донецкая народная республика, петровский район