https://ria.ru/20220825/lepestok-1812031388.html

Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток"

Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток" - РИА Новости, 25.08.2022

Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток"

Бразильский карикатурист Карлос Латуфф нарисовал постер на русском языке об опасности мин "Лепесток, "Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи таких... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:50

2022-08-25T11:50

2022-08-25T11:51

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бразильский карикатурист Карлос Латуфф нарисовал постер на русском языке об опасности мин "Лепесток, "Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи таких постеров в Донбассе, сообщили в пресс-службе МГЕР."Сегодня здесь мы ("Молодая Гвардия Единой России") предложили начать распространять листовки, предупреждающие о минах "Лепесток". Постер на русском языке нарисовал известный бразильский карикатурист Карлос Латуфф. Волонтеры "Молодой Гвардии", работающие на освобожденных территориях, будут расклеивать данный плакат на улицах городов (ЛНР и ДНР)... для предупреждения жителей об опасности. Очень важно, чтобы люди знали об опасности и внимательно осматривали территорию, по которой проходят", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.Отмечается, что такое предложение озвучили в ходе форума "Лидеры молодёжи" в Луганской Народной Республике.""Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи постеров с предупреждением жителей (ЛНР и ДНР) об опасности мин "Лепесток"", - сказано в сообщении.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Киев специально разбрасывает противопехотные мины "Лепесток" для поражения мирного населения. Постпред показал собравшимся дипломатам макет мины "Лепесток" зеленого цвета, продемонстрировав, что она практически незаметна для человека и особо опасна для детей, которые могут принять ее за игрушку.

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811758636.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецкая народная республика, россия, молодая гвардия единой россии, мгер, молодая гвардия , донбасс