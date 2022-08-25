Рейтинг@Mail.ru
Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток" - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/lepestok-1812031388.html
Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток"
Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток" - РИА Новости, 25.08.2022
Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток"
Бразильский карикатурист Карлос Латуфф нарисовал постер на русском языке об опасности мин "Лепесток, "Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи таких... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:50
2022-08-25T11:51
в мире
донецкая народная республика
россия
молодая гвардия единой россии
мгер
молодая гвардия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бразильский карикатурист Карлос Латуфф нарисовал постер на русском языке об опасности мин "Лепесток, "Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи таких постеров в Донбассе, сообщили в пресс-службе МГЕР."Сегодня здесь мы ("Молодая Гвардия Единой России") предложили начать распространять листовки, предупреждающие о минах "Лепесток". Постер на русском языке нарисовал известный бразильский карикатурист Карлос Латуфф. Волонтеры "Молодой Гвардии", работающие на освобожденных территориях, будут расклеивать данный плакат на улицах городов (ЛНР и ДНР)... для предупреждения жителей об опасности. Очень важно, чтобы люди знали об опасности и внимательно осматривали территорию, по которой проходят", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.Отмечается, что такое предложение озвучили в ходе форума "Лидеры молодёжи" в Луганской Народной Республике.""Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи постеров с предупреждением жителей (ЛНР и ДНР) об опасности мин "Лепесток"", - сказано в сообщении.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Киев специально разбрасывает противопехотные мины "Лепесток" для поражения мирного населения. Постпред показал собравшимся дипломатам макет мины "Лепесток" зеленого цвета, продемонстрировав, что она практически незаметна для человека и особо опасна для детей, которые могут принять ее за игрушку.
https://ria.ru/20220824/lepestok-1811758636.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_466:467:2543:2025_1920x0_80_0_0_4ec379c0a89f2ab5d736bdf14d2efd93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, молодая гвардия единой россии, мгер, молодая гвардия , донбасс
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Молодая гвардия , Донбасс
11:50 25.08.2022 (обновлено: 11:51 25.08.2022)
 
Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток"

Бразильский художник Латуфф нарисовал постер на русском языке об опасности мин "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бразильский карикатурист Карлос Латуфф нарисовал постер на русском языке об опасности мин "Лепесток, "Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи таких постеров в Донбассе, сообщили в пресс-службе МГЕР.
"Сегодня здесь мы ("Молодая Гвардия Единой России") предложили начать распространять листовки, предупреждающие о минах "Лепесток". Постер на русском языке нарисовал известный бразильский карикатурист Карлос Латуфф. Волонтеры "Молодой Гвардии", работающие на освобожденных территориях, будут расклеивать данный плакат на улицах городов (ЛНР и ДНР)... для предупреждения жителей об опасности. Очень важно, чтобы люди знали об опасности и внимательно осматривали территорию, по которой проходят", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
© Молодая гвардия Единой России/Карлос ЛатуффПлакат об опасности мин "Лепесток"
Плакат об опасности мин Лепесток
© Молодая гвардия Единой России/Карлос Латуфф
Плакат об опасности мин "Лепесток"
Отмечается, что такое предложение озвучили в ходе форума "Лидеры молодёжи" в Луганской Народной Республике.
""Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи постеров с предупреждением жителей (ЛНР и ДНР) об опасности мин "Лепесток"", - сказано в сообщении.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Киев специально разбрасывает противопехотные мины "Лепесток" для поражения мирного населения. Постпред показал собравшимся дипломатам макет мины "Лепесток" зеленого цвета, продемонстрировав, что она практически незаметна для человека и особо опасна для детей, которые могут принять ее за игрушку.
Наклейка с изображением противопехотной мины Лепесток у здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 10:44Специальная военная операция на Украине
На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток"
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРМолодая гвардияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала