11:50 25.08.2022 (обновлено: 11:51 25.08.2022)
Бразильский художник нарисовал постер об опасности мин "Лепесток"
Бразильский художник Латуфф нарисовал постер на русском языке об опасности мин "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бразильский карикатурист Карлос Латуфф нарисовал постер на русском языке об опасности мин "Лепесток, "Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи таких постеров в Донбассе, сообщили в пресс-службе МГЕР.
"Сегодня здесь мы ("Молодая Гвардия Единой России") предложили начать распространять листовки, предупреждающие о минах "Лепесток". Постер на русском языке нарисовал известный бразильский карикатурист Карлос Латуфф. Волонтеры "Молодой Гвардии", работающие на освобожденных территориях, будут расклеивать данный плакат на улицах городов (ЛНР и ДНР)... для предупреждения жителей об опасности. Очень важно, чтобы люди знали об опасности и внимательно осматривали территорию, по которой проходят", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
Плакат об опасности мин "Лепесток"
Отмечается, что такое предложение озвучили в ходе форума "Лидеры молодёжи" в Луганской Народной Республике.
""Молодая Гвардия Единой России" расклеит тысячи постеров с предупреждением жителей (ЛНР и ДНР) об опасности мин "Лепесток"", - сказано в сообщении.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Киев специально разбрасывает противопехотные мины "Лепесток" для поражения мирного населения. Постпред показал собравшимся дипломатам макет мины "Лепесток" зеленого цвета, продемонстрировав, что она практически незаметна для человека и особо опасна для детей, которые могут принять ее за игрушку.