Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат
Посольство России осудило намерение властей Латвии "потревожить" прах советских солдат
© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
© Depositphotos / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Латвии вознамерились потревожить прах 137 советских солдат и офицеров на кладбище в Рудбаржи, в этой связи посольство РФ в Латвии напомнило, что и в России есть немало захоронений, "где покоятся тела выходцев из Латвии".
Ранее в рижском парке Победы демонтировали 79-метровый памятник Освободителям Риги.
"Объявленная латвийскими властями "война" с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы: не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище в поселке Рудбаржи", - сообщило посольство, его цитирует Telegram-канал МИД РФ.
Дипмиссия напомнила, что и в России есть немало захоронений, "где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах".
"До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности. Нужно ли нам открывать этот ящик Пандоры и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере - решать только Риге", - отметили в посольстве.