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Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат - РИА Новости, 25.08.2022
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Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат
Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат - РИА Новости, 25.08.2022
Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат
Власти Латвии вознамерились потревожить прах 137 советских солдат и офицеров на кладбище в Рудбаржи, в этой связи посольство РФ в Латвии напомнило, что и в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:35
2022-08-25T22:35
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Латвии вознамерились потревожить прах 137 советских солдат и офицеров на кладбище в Рудбаржи, в этой связи посольство РФ в Латвии напомнило, что и в России есть немало захоронений, "где покоятся тела выходцев из Латвии".Ранее в рижском парке Победы демонтировали 79-метровый памятник Освободителям Риги."Объявленная латвийскими властями "война" с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы: не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище в поселке Рудбаржи", - сообщило посольство, его цитирует Telegram-канал МИД РФ.Дипмиссия напомнила, что и в России есть немало захоронений, "где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах"."До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности. Нужно ли нам открывать этот ящик Пандоры и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере - решать только Риге", - отметили в посольстве.
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в мире, россия, рига, латвия
В мире, Россия, Рига, Латвия
22:35 25.08.2022
 
Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат

Посольство России осудило намерение властей Латвии "потревожить" прах советских солдат

© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Depositphotos / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Латвии вознамерились потревожить прах 137 советских солдат и офицеров на кладбище в Рудбаржи, в этой связи посольство РФ в Латвии напомнило, что и в России есть немало захоронений, "где покоятся тела выходцев из Латвии".
Ранее в рижском парке Победы демонтировали 79-метровый памятник Освободителям Риги.
"Объявленная латвийскими властями "война" с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы: не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище в поселке Рудбаржи", - сообщило посольство, его цитирует Telegram-канал МИД РФ.
Дипмиссия напомнила, что и в России есть немало захоронений, "где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах".
"До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности. Нужно ли нам открывать этот ящик Пандоры и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере - решать только Риге", - отметили в посольстве.
Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 23:27
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии
 
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