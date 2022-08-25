https://ria.ru/20220825/latviya-1812198630.html

Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат

Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат - РИА Новости, 25.08.2022

Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат

Власти Латвии вознамерились потревожить прах 137 советских солдат и офицеров на кладбище в Рудбаржи, в этой связи посольство РФ в Латвии напомнило, что и в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:35

2022-08-25T22:35

2022-08-25T22:35

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Латвии вознамерились потревожить прах 137 советских солдат и офицеров на кладбище в Рудбаржи, в этой связи посольство РФ в Латвии напомнило, что и в России есть немало захоронений, "где покоятся тела выходцев из Латвии".Ранее в рижском парке Победы демонтировали 79-метровый памятник Освободителям Риги."Объявленная латвийскими властями "война" с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы: не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище в поселке Рудбаржи", - сообщило посольство, его цитирует Telegram-канал МИД РФ.Дипмиссия напомнила, что и в России есть немало захоронений, "где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах"."До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности. Нужно ли нам открывать этот ящик Пандоры и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере - решать только Риге", - отметили в посольстве.

https://ria.ru/20220824/otvet-1811969628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, рига, латвия