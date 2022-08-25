https://ria.ru/20220825/kurs-1812125160.html
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,77 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,77 рубля - РИА Новости, 25.08.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,77 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,75 копейки - до 59,7699 рубля, курс евро вырос на 9,01 копейки, до 59,5983... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:13
2022-08-25T16:13
2022-08-25T16:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
курс доллара
доллар
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 22,75 копейки - до 59,7699 рубля, курс евро вырос на 9,01 копейки, до 59,5983 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс доллара, доллар, рубль, евро, курс рубля, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Курс доллара, Доллар, Рубль, евро, Курс рубля, Валюта, Динамика курсов валют
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,77 рубля
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на пятницу, составил 59,77 рубля, евро — 59,6