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Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля
Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля - РИА Новости, 25.08.2022
Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля
Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар - 59,94 рубля, евро - 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:04
2022-08-25T10:04
2022-08-25T10:23
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар - 59,94 рубля, евро - 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 5 копеек, до 59,94 рубля, евро - на 31 копейку, до 59,82 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
10:04 25.08.2022 (обновлено: 10:23 25.08.2022)
Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля
Курс доллара на четверг вырос в начале торгов до 59,95 рубля, евро — до 59,82 рубля