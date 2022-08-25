https://ria.ru/20220825/kurs-1812004365.html

Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля

Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля - РИА Новости, 25.08.2022

Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля

Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар - 59,94 рубля, евро - 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:04

2022-08-25T10:04

2022-08-25T10:23

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар - 59,94 рубля, евро - 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 5 копеек, до 59,94 рубля, евро - на 31 копейку, до 59,82 рубля.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, московская биржа