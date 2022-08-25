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Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля - РИА Новости, 25.08.2022
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Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля
Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля - РИА Новости, 25.08.2022
Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля
Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар - 59,94 рубля, евро - 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:04
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экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар - 59,94 рубля, евро - 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 5 копеек, до 59,94 рубля, евро - на 31 копейку, до 59,82 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
10:04 25.08.2022 (обновлено: 10:23 25.08.2022)
 
Курс доллара на четверг вырос до 59,95 рубля

Курс доллара на четверг вырос в начале торгов до 59,95 рубля, евро — до 59,82 рубля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина заходит в пункт обмена валют в Москве
Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар - 59,94 рубля, евро - 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 5 копеек, до 59,94 рубля, евро - на 31 копейку, до 59,82 рубля.
 
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