https://ria.ru/20220825/kung-fu-1807586012.html

"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу

"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу - РИА Новости, 25.08.2022

"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу

По версии гонконгских фильмов-боевиков, мастера кунг-фу – это либо древние старцы из горного Китая, либо буддийские монахи в оранжевых робах. Можно ли научиться ушу в Москве, как в монастыре Шаолинь лечат травмы, сколько ошибок в "Убить Билла" и как все-таки правильно – ушу или кунг-фу.

2022-08-25T12:00

2022-08-25T12:00

2022-08-25T12:18

бери и делай

подкаст

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"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу По версии гонконгских фильмов-боевиков, мастера кунг-фу – это либо древние старцы из горного Китая, либо буддийские монахи в оранжевых робах. Можно ли научиться ушу в Москве, как в монастыре Шаолинь лечат травмы, сколько ошибок в "Убить Билла" и как все-таки правильно – ушу или кунг-фу. audio/mpeg

"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу По версии гонконгских фильмов-боевиков, мастера кунг-фу – это либо древние старцы из горного Китая, либо буддийские монахи в оранжевых робах. Можно ли научиться ушу в Москве, как в монастыре Шаолинь лечат травмы, сколько ошибок в "Убить Билла" и как все-таки правильно – ушу или кунг-фу. audio/mpeg

Зачем заниматься ушу, если не собираешься никого вколачивать в пол, как стать хорошим тренером, и что восточная философия думает о западных спортзалах (а шаолиньские монахи – о платоновской калокагатии) – рассказывает чемпионка мира по ушу, тренер и автор проекта ShaolinLife Мария Митлянская.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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