https://ria.ru/20220825/kung-fu-1807586012.html
"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу
"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу - РИА Новости, 25.08.2022
"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу
По версии гонконгских фильмов-боевиков, мастера кунг-фу – это либо древние старцы из горного Китая, либо буддийские монахи в оранжевых робах. Можно ли научиться ушу в Москве, как в монастыре Шаолинь лечат травмы, сколько ошибок в "Убить Билла" и как все-таки правильно – ушу или кунг-фу.
2022-08-25T12:00
2022-08-25T12:00
2022-08-25T12:18
бери и делай
подкаст
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"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу
По версии гонконгских фильмов-боевиков, мастера кунг-фу – это либо древние старцы из горного Китая, либо буддийские монахи в оранжевых робах. Можно ли научиться ушу в Москве, как в монастыре Шаолинь лечат травмы, сколько ошибок в "Убить Билла" и как все-таки правильно – ушу или кунг-фу.
audio/mpeg
"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу
По версии гонконгских фильмов-боевиков, мастера кунг-фу – это либо древние старцы из горного Китая, либо буддийские монахи в оранжевых робах. Можно ли научиться ушу в Москве, как в монастыре Шаолинь лечат травмы, сколько ошибок в "Убить Билла" и как все-таки правильно – ушу или кунг-фу.
audio/mpeg
Зачем заниматься ушу, если не собираешься никого вколачивать в пол, как стать хорошим тренером, и что восточная философия думает о западных спортзалах (а шаолиньские монахи – о платоновской калокагатии) – рассказывает чемпионка мира по ушу, тренер и автор проекта ShaolinLife Мария Митлянская.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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подкаст, аудио
12:00 25.08.2022 (обновлено: 12:18 25.08.2022)
"Не хочешь на "стрелку" съездить?" Как стать мастером и учить людей кунг-фу
По версии гонконгских фильмов-боевиков, мастера кунг-фу – это либо древние старцы из горного Китая, либо буддийские монахи в оранжевых робах. Можно ли научиться ушу в Москве, как в монастыре Шаолинь лечат травмы, сколько ошибок в "Убить Билла" и как все-таки правильно – ушу или кунг-фу.