https://ria.ru/20220825/kulturatv-1811921002.html

Сокровища Кремля и фильмы-спектакли: телеканал "Культура" встречает юбилей

Сокровища Кремля и фильмы-спектакли: телеканал "Культура" встречает юбилей - РИА Новости, 25.08.2022

Сокровища Кремля и фильмы-спектакли: телеканал "Культура" встречает юбилей

Сегодня исполняется 25 лет с момента учреждения телеканала "Культура" по указу Бориса Ельцина. В новом сезоне покажут документально-постановочный сериал про... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:45

2022-08-25T14:45

2022-08-25T23:57

культура

елена образцова

ирина архипова

геликон-опера

культура (телеканал)

новости культуры

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня исполняется 25 лет с момента учреждения телеканала "Культура" по указу Бориса Ельцина. В новом сезоне покажут документально-постановочный сериал про столичный Кремль, трансляции музыкальных опен-эйров, первую на российском телевидении викторину для учителей и новые выпуски уже любимых зрителями проектов.Сотрудники канала день рождения отмечают осенью, когда началось вещание. С момента подписания Указа до выхода в эфир прошло всего 2 месяца, и уже 1 ноября 1997 года в 10.00 вышел первый выпуск программы "Новости культуры".Одна из самых ожидаемых премьер – документально-постановочный сериал "Сокровища Московского Кремля". Истории раритетных экспонатов Оружейной палаты и Алмазного фонда, а также их владельцев, будут рассказаны с использованием элементов исторической реконструкции.Для съемок используют профессиональную кинотехнику. У актеров роскошные костюмы и специальный грим, как в настоящем художественном фильме.Зрелищностью порадуют и фильмы-спектакли, которые также снимают на кинокамеры. Это не телеверсии репертуарных постановок ведущих театров, к которым зрители "Культуры" уже привыкли, а полноценное постановочное кино. Съемки "Пиковой дамы" проходят в интерьерах "Геликон-оперы", причем задействовано около двадцати локаций, не только сцена. Создатели стараются, чтобы в каждом эпизоде присутствовала какая-нибудь историческая вещь из музейной коллекции театра – например, веер Елены Образцовой или диван Ирины Архиповой.За режиссерским пультом – постановщики: оперный режиссер Дмитрий Бертман и режиссер киноверсии Валерий Спирин.Съемки фильма-спектакля "Горгона Медуза" проходили в студии телецентра на Шаболовке.Начиная с 4 сентября, каждое воскресенье в эфир канала "Россия-Культура" будет выходить новый проект "Передача знаний". Это первая на российском телевидении викторина учителей. В игре участвуют 32 команды из разных регионов во главе с финалистами конкурса "Учитель года – 2021"."Вопросов, споров и даже претензий к школе всегда было немало, но когда видишь заинтересованные лица учителей, у которых горят глаза, которые так преданы своему делу, это очень ободряет и внушает оптимизм, – отмечает Литвинова. – Нам интересно рассказывать об успехах".Еще одно новшество: каждую субботу сентября и октября канал будет транслировать музыкальные опен-эйры. Одним из первых зрители увидят шоу участников проекта "Большой джаз" в Уфе. Концерт в живописном парке "Кашкадан" состоится 28 августа.Также отсняты новые выпуски уже полюбившихся проектов "Большие и маленькие", "Шаболовка, 37" и цикла "Элементы". К 25-летию канала готовится большая и интересная кинопрограмма. Зрителей ждет встреча с образцами классического отечественного и зарубежного кинематографа.

https://ria.ru/20220824/mayakovka-1811586705.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

елена образцова, ирина архипова, геликон-опера, культура (телеканал), новости культуры