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Сокровища Кремля и фильмы-спектакли: телеканал "Культура" встречает юбилей - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220825/kulturatv-1811921002.html
Сокровища Кремля и фильмы-спектакли: телеканал "Культура" встречает юбилей
Сокровища Кремля и фильмы-спектакли: телеканал "Культура" встречает юбилей - РИА Новости, 25.08.2022
Сокровища Кремля и фильмы-спектакли: телеканал "Культура" встречает юбилей
Сегодня исполняется 25 лет с момента учреждения телеканала "Культура" по указу Бориса Ельцина. В новом сезоне покажут документально-постановочный сериал про... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:45
2022-08-25T23:57
культура
елена образцова
ирина архипова
геликон-опера
культура (телеканал)
новости культуры
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня исполняется 25 лет с момента учреждения телеканала "Культура" по указу Бориса Ельцина. В новом сезоне покажут документально-постановочный сериал про столичный Кремль, трансляции музыкальных опен-эйров, первую на российском телевидении викторину для учителей и новые выпуски уже любимых зрителями проектов.Сотрудники канала день рождения отмечают осенью, когда началось вещание. С момента подписания Указа до выхода в эфир прошло всего 2 месяца, и уже 1 ноября 1997 года в 10.00 вышел первый выпуск программы "Новости культуры".Одна из самых ожидаемых премьер – документально-постановочный сериал "Сокровища Московского Кремля". Истории раритетных экспонатов Оружейной палаты и Алмазного фонда, а также их владельцев, будут рассказаны с использованием элементов исторической реконструкции.Для съемок используют профессиональную кинотехнику. У актеров роскошные костюмы и специальный грим, как в настоящем художественном фильме.Зрелищностью порадуют и фильмы-спектакли, которые также снимают на кинокамеры. Это не телеверсии репертуарных постановок ведущих театров, к которым зрители "Культуры" уже привыкли, а полноценное постановочное кино. Съемки "Пиковой дамы" проходят в интерьерах "Геликон-оперы", причем задействовано около двадцати локаций, не только сцена. Создатели стараются, чтобы в каждом эпизоде присутствовала какая-нибудь историческая вещь из музейной коллекции театра – например, веер Елены Образцовой или диван Ирины Архиповой.За режиссерским пультом – постановщики: оперный режиссер Дмитрий Бертман и режиссер киноверсии Валерий Спирин.Съемки фильма-спектакля "Горгона Медуза" проходили в студии телецентра на Шаболовке.Начиная с 4 сентября, каждое воскресенье в эфир канала "Россия-Культура" будет выходить новый проект "Передача знаний". Это первая на российском телевидении викторина учителей. В игре участвуют 32 команды из разных регионов во главе с финалистами конкурса "Учитель года – 2021"."Вопросов, споров и даже претензий к школе всегда было немало, но когда видишь заинтересованные лица учителей, у которых горят глаза, которые так преданы своему делу, это очень ободряет и внушает оптимизм, – отмечает Литвинова. – Нам интересно рассказывать об успехах".Еще одно новшество: каждую субботу сентября и октября канал будет транслировать музыкальные опен-эйры. Одним из первых зрители увидят шоу участников проекта "Большой джаз" в Уфе. Концерт в живописном парке "Кашкадан" состоится 28 августа.Также отсняты новые выпуски уже полюбившихся проектов "Большие и маленькие", "Шаболовка, 37" и цикла "Элементы". К 25-летию канала готовится большая и интересная кинопрограмма. Зрителей ждет встреча с образцами классического отечественного и зарубежного кинематографа.
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Алина Кравцова
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96
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елена образцова, ирина архипова, геликон-опера, культура (телеканал), новости культуры
Культура, Елена Образцова, Ирина Архипова, Геликон-Опера, Культура (телеканал), Новости культуры
14:45 25.08.2022 (обновлено: 23:57 25.08.2022)
 

Сокровища Кремля и фильмы-спектакли: телеканал "Культура" встречает юбилей

© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"Кадр из проекта "Сокровища Московского Кремля"
Кадр из проекта Сокровища Московского Кремля
© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня исполняется 25 лет с момента учреждения телеканала "Культура" по указу Бориса Ельцина. В новом сезоне покажут документально-постановочный сериал про столичный Кремль, трансляции музыкальных опен-эйров, первую на российском телевидении викторину для учителей и новые выпуски уже любимых зрителями проектов.
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим ШульцДиректор телеканала "Россия-Культура" Сергей Шумаков на съемках фильма-спектакля "Горгона Медуза"
Съемки фильма-спектакля Горгона Медуза
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
Директор телеканала "Россия-Культура" Сергей Шумаков на съемках фильма-спектакля "Горгона Медуза"
Сотрудники канала день рождения отмечают осенью, когда началось вещание. С момента подписания Указа до выхода в эфир прошло всего 2 месяца, и уже 1 ноября 1997 года в 10.00 вышел первый выпуск программы "Новости культуры".

"25-летие единственного в мире телеканала, посвященного культуре, – важная и красивая дата. Многие сотрудники работают здесь долгие годы, некоторые – с момента основания, – говорит Наталья Литвинова, начальник Управления информационного взаимодействия и веб-ресурсов канала. – Руководитель канала Сергей Шумаков поставил задачу сделать как можно больше подарков зрителям, порадовать их яркими проектами".

Одна из самых ожидаемых премьер – документально-постановочный сериал "Сокровища Московского Кремля". Истории раритетных экспонатов Оружейной палаты и Алмазного фонда, а также их владельцев, будут рассказаны с использованием элементов исторической реконструкции.
© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Кадр из фильма цикла "Сокровища Московского Кремля"

Кадр из проекта Сокровища Московского Кремля
1 из 4

Кадр из фильма цикла "Сокровища Московского Кремля"

© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

На площадке работают профессиональные актеры

Кадр из проекта Сокровища Московского Кремля
2 из 4

На площадке работают профессиональные актеры

© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Для съемок цикла используют профессиональную технику

Кадр из проекта Сокровища Московского Кремля
3 из 4

Для съемок цикла используют профессиональную технику

© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц

На съемках "Сокровища Московского Кремля"

Съемки проекта Сокровища Московского Кремля
4 из 4

На съемках "Сокровища Московского Кремля"

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
1 из 4

Кадр из фильма цикла "Сокровища Московского Кремля"

© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
2 из 4

На площадке работают профессиональные актеры

© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
3 из 4

Для съемок цикла используют профессиональную технику

© Предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
4 из 4

На съемках "Сокровища Московского Кремля"

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
Для съемок используют профессиональную кинотехнику. У актеров роскошные костюмы и специальный грим, как в настоящем художественном фильме.

"Там такие реликвии, от которых дух захватывает! – восхищается Наталья Литвинова увиденным в запасниках музея. – За каждым экспонатом – история, достойная отдельного фильма. А весь сериал, как демонстрирует уже предварительный монтаж, – это художественное полотно. Авторы создают его ювелирно и бережно".

Зрелищностью порадуют и фильмы-спектакли, которые также снимают на кинокамеры. Это не телеверсии репертуарных постановок ведущих театров, к которым зрители "Культуры" уже привыкли, а полноценное постановочное кино.
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц

Зал княгини Шаховской в театре "Геликон-опера"

Проект Пиковая дама для юбилея телеканала Россия-культура
1 из 3

Зал княгини Шаховской в театре "Геликон-опера"

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц

Съемки спектакля "Пиковая дама"

Проект Пиковая дама для юбилея телеканала Россия-культура
2 из 3

Съемки спектакля "Пиковая дама"

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц

Съемки проходят на всей территории театра

Проект Пиковая дама для юбилея телеканала Россия-культура
3 из 3

Съемки проходят на всей территории театра

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
1 из 3

Зал княгини Шаховской в театре "Геликон-опера"

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
2 из 3

Съемки спектакля "Пиковая дама"

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
3 из 3

Съемки проходят на всей территории театра

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
Съемки "Пиковой дамы" проходят в интерьерах "Геликон-оперы", причем задействовано около двадцати локаций, не только сцена. Создатели стараются, чтобы в каждом эпизоде присутствовала какая-нибудь историческая вещь из музейной коллекции театра – например, веер Елены Образцовой или диван Ирины Архиповой.

"Артисты учатся на съемочной площадке, и приходится делать много дублей,– рассказывает Наталья Литвинова. – Например, в кино, в отличие от театра, есть крупный план, и зритель увидит малейшие нюансы мимики. Значит, не нужно открывать широко рот, как на сцене".

За режиссерским пультом – постановщики: оперный режиссер Дмитрий Бертман и режиссер киноверсии Валерий Спирин.
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим ШульцРабочие моменты съёмок фильма-оперы "Пиковая дама".
Проект Пиковая дама для юбилея телеканала Россия-культура
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
Рабочие моменты съёмок фильма-оперы "Пиковая дама".
Съемки фильма-спектакля "Горгона Медуза" проходили в студии телецентра на Шаболовке.
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим ШульцСъемки фильма-спектакля "Горгона Медуза"
Съемки фильма-спектакля Горгона Медуза
1 из 3
Съемки фильма-спектакля "Горгона Медуза"
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц

Съемочный павильон на Шаболовке

Съемки фильма-спектакля Горгона Медуза
2 из 3

Съемочный павильон на Шаболовке

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц

В "Горгоне Медузе" будет звучать живая музыка

Съемки фильма-спектакля Горгона Медуза
3 из 3

В "Горгоне Медузе" будет звучать живая музыка

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
1 из 3
Съемки фильма-спектакля "Горгона Медуза"
© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
2 из 3

Съемочный павильон на Шаболовке

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
3 из 3

В "Горгоне Медузе" будет звучать живая музыка

© Фото предоставленоУправлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"/Вадим Шульц
Начиная с 4 сентября, каждое воскресенье в эфир канала "Россия-Культура" будет выходить новый проект "Передача знаний". Это первая на российском телевидении викторина учителей. В игре участвуют 32 команды из разных регионов во главе с финалистами конкурса "Учитель года – 2021".
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"Съемки проекта "Передача знаний"
Съемки проекта Передача знаний
1 из 3
Съемки проекта "Передача знаний"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Ведущий Александр Пряников

Съемки проекта Передача знаний
2 из 3

Ведущий Александр Пряников

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Ведущая Татьяна Геворкян

Съемки проекта Передача знаний
3 из 3

Ведущая Татьяна Геворкян

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
1 из 3
Съемки проекта "Передача знаний"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
2 из 3

Ведущий Александр Пряников

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
3 из 3

Ведущая Татьяна Геворкян

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
"Вопросов, споров и даже претензий к школе всегда было немало, но когда видишь заинтересованные лица учителей, у которых горят глаза, которые так преданы своему делу, это очень ободряет и внушает оптимизм, – отмечает Литвинова. – Нам интересно рассказывать об успехах".
Еще одно новшество: каждую субботу сентября и октября канал будет транслировать музыкальные опен-эйры. Одним из первых зрители увидят шоу участников проекта "Большой джаз" в Уфе.
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Съемки проекта "Большой джаз"

Съемки проекта Большой джаз
1 из 4

Съемки проекта "Большой джаз"

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Теона Контридзе и Вадим Эйленкриг – ведущие джазового фестиваля в Уфе

Съемки проекта Большой джаз
2 из 4

Теона Контридзе и Вадим Эйленкриг – ведущие джазового фестиваля в Уфе

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Вадим Эйленкриг на съемках программы "Большой джаз"

Съемки проекта Большой джаз
3 из 4

Вадим Эйленкриг на съемках программы "Большой джаз"

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Съемки проекта "Большой джаз"

Съемки проекта Большой джаз
4 из 4

Съемки проекта "Большой джаз"

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
1 из 4

Съемки проекта "Большой джаз"

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
2 из 4

Теона Контридзе и Вадим Эйленкриг – ведущие джазового фестиваля в Уфе

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
3 из 4

Вадим Эйленкриг на съемках программы "Большой джаз"

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
4 из 4

Съемки проекта "Большой джаз"

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
Концерт в живописном парке "Кашкадан" состоится 28 августа.
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"Съемки проекта "Большие и маленькие"
Съемки проекта Большие и маленькие
1 из 3
Съемки проекта "Большие и маленькие"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"

Ведущая Светлана Захарова беседует с участницей проекта "Большие и маленькие"

Съемки проекта Большие и маленькие
2 из 3

Ведущая Светлана Захарова беседует с участницей проекта "Большие и маленькие"

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"Съемки проекта "Большие и маленькие"
Съемки проекта Большие и маленькие
3 из 3
Съемки проекта "Большие и маленькие"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
1 из 3
Съемки проекта "Большие и маленькие"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
2 из 3

Ведущая Светлана Захарова беседует с участницей проекта "Большие и маленькие"

© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
3 из 3
Съемки проекта "Большие и маленькие"
© Фото предоставлено Управлением информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия-Культура"
Также отсняты новые выпуски уже полюбившихся проектов "Большие и маленькие", "Шаболовка, 37" и цикла "Элементы". К 25-летию канала готовится большая и интересная кинопрограмма. Зрителей ждет встреча с образцами классического отечественного и зарубежного кинематографа.
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