https://ria.ru/20220825/kriminal-1811895775.html

"Зарезал дочь". Мягкий приговор рецидивисту взбудоражил весь Урал

"Зарезал дочь". Мягкий приговор рецидивисту взбудоражил весь Урал - РИА Новости, 25.08.2022

"Зарезал дочь". Мягкий приговор рецидивисту взбудоражил весь Урал

В Челябинской области осудили 32-летнего Рамиза Асфандиярова, убившего двухлетнюю дочь. Он уверял, что случайно ударил ребенка ножом. Несмотря на показания... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

2022-08-25T10:38

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Челябинской области осудили 32-летнего Рамиза Асфандиярова, убившего двухлетнюю дочь. Он уверял, что случайно ударил ребенка ножом. Несмотря на показания свидетеля и отягчающие обстоятельства, приговор вынесли довольно мягкий: полтора года колонии общего режима. Мать жертвы требует пересмотреть это решение.Пьяная ссораДнем 5 февраля Рамиз Асфандияров, его сожительница Виктория Мурыгина и их соседка Анна отправились в гости. Застолье затянулось. В Троицк вернулись в полночь. У дома изрядно выпивший глава семейства стал обвинять гражданскую жену в изменах.Ссора продолжилась и в квартире, где мужчина несколько раз ударил Мурыгину по лицу, схватил за волосы и начал таскать по полу. Жестокое избиение прервал телефонный звонок. Пока Асфандияров разговаривал по мобильнику, Виктория набрала номер Анны, попросила срочно прийти, а также вызвать полицию.Это еще больше разозлило пьяного мужчину. Схватив кухонный нож, он ворвался в комнату к Мурыгиной. Та сидела на диване и укачивала на руках проснувшуюся от криков двухлетнюю дочку.Со словами "Я тебя убью" Асфандияров кинулся на жену, но попал ножом в ребенка. Хлынула кровь. Мурыгина как могла перевязала рану, соседка позвонила в скорую.С большой кровопотерей девочку доставили в больницу, но спасти не смогли. Уголовное дело возбудили по статьям "Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Покушение на убийство".Девять судимостейПара жила вместе около восьми лет, они воспитывали двоих сыновей и двух дочерей. В браке не состояли.У Асфандиярова девять судимостей, в основном за имущественные преступления. Первый раз попался на краже еще подростком — в далеком 2004-м. Тогда все закончилось примирением сторон. Спустя три года история повторилась. На этот раз отделался условным сроком. За решетку впервые угодил в 2008-м за грабеж — на три года.Второй раз — в 2012-м, за кражу. Отсидев, принялся за старое. Последний раз был освобожден весной 2017-го.В воровстве рецидивиста больше не уличали, однако, по словам участкового, он избивал гражданскую жену. Его даже штрафовали."Многие Викины подруги сторонились Рамиза, — рассказывает Вероника, знакомая Мурыгиной. — Пьянство, уголовное прошлое плюс непогашенная судимость. Ничего хорошего от него не ждали".Отец Виктории в беседе со следователями опроверг это: "С дочерью жили душа в душу"."Правда, один раз она жаловалась, что поймала мужа на измене, — уточнил он. — Даже хотела выгнать из дома. Но обошлось".Другие знакомые семьи также отмечают, что трезвым Асфандияров руки не распускал. В перерывах между отсидками трудился на стройках, где неплохо зарабатывал."Он с детства был шебутным и гиперактивным ребенком, — объясняет его мать. — Всегда показывал свое "я". Когда выпьет, любит громко слушать музыку, становится чересчур веселым и проявляет склонность к "понтам". Иногда бывает агрессивным".Отягчающие обстоятельстваСуд начался в апреле. Вину Асфандияров признал лишь частично. Уверял, что хотел просто припугнуть. Свидетель — соседка Анна — и потерпевшая утверждали обратное. Но судья согласился с доводами уголовника.В итоге обе статьи существенно смягчили: дали полтора года колонии общего режима. Половину срока преступник уже отсидел в СИЗО.Приговор вызвал широкий резонанс, многие возмущались тем, что он "слишком мягкий". Мать убитого ребенка сказала РИА Новости, что намерена обжаловать судебное решение.Оспаривать вердикт собирается и гособвинитель, просивший 12 лет колонии строгого режима. Он приводит весомые аргументы: показания свидетелей, характеристику личности и состояние алкогольного опьянения. По закону последнее является отягчающим обстоятельством.В ближайшее время суд рассмотрит жалобу прокуратуры. Если уголовное дело пересмотрят, рецидивист может получить до 15 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220810/proisshestvie-1808372253.html

https://ria.ru/20220628/ubiystvo-1797690843.html

https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761864802.html

https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html

https://ria.ru/20220822/kriminal-1810838329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия