В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами
В Косово заявили, что больше не будут откладывать запрет на въезд с сербскими номерами
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета въезд в регион машин с сербскими номерами.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
Согласно агентству Блумберг, которому Курти дал интервью, премьер самопровозглашенной республики подчеркнул, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета. Он считает, что 1 сентября будет "тихим, обыкновенным днем".
По словам Курти, если ситуация обострится, полиция и силы НАТО KFOR положат конец эскалации.
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