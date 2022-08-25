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В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами - РИА Новости, 25.08.2022
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В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами
В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами - РИА Новости, 25.08.2022
В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета въезд в регион машин с сербскими... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:17
2022-08-25T14:17
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета въезд в регион машин с сербскими номерами.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.Согласно агентству Блумберг, которому Курти дал интервью, премьер самопровозглашенной республики подчеркнул, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета. Он считает, что 1 сентября будет "тихим, обыкновенным днем".По словам Курти, если ситуация обострится, полиция и силы НАТО KFOR положат конец эскалации.
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в мире, косово, приштина, белград (город), нато, сербия
В мире, Косово, Приштина, Белград (город), НАТО, Сербия
14:17 25.08.2022
 
В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами

В Косово заявили, что больше не будут откладывать запрет на въезд с сербскими номерами

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета въезд в регион машин с сербскими номерами.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
Согласно агентству Блумберг, которому Курти дал интервью, премьер самопровозглашенной республики подчеркнул, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета. Он считает, что 1 сентября будет "тихим, обыкновенным днем".
По словам Курти, если ситуация обострится, полиция и силы НАТО KFOR положат конец эскалации.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 15:18
Власти Сербии защитят своих граждан в Косово, заявил Вучич
 
В миреКосовоПриштинаБелград (город)НАТОСербия
 
 
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