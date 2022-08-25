https://ria.ru/20220825/kosovo-1812087027.html

В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами

В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами - РИА Новости, 25.08.2022

В Косово не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета въезд в регион машин с сербскими... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:17

2022-08-25T14:17

2022-08-25T14:17

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета въезд в регион машин с сербскими номерами.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.Согласно агентству Блумберг, которому Курти дал интервью, премьер самопровозглашенной республики подчеркнул, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета. Он считает, что 1 сентября будет "тихим, обыкновенным днем".По словам Курти, если ситуация обострится, полиция и силы НАТО KFOR положат конец эскалации.

https://ria.ru/20220821/kosovo-1811115312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, приштина, белград (город), нато, сербия