https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812018779.html
В Москве за сутки госпитализировали 409 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 409 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 409 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 8874 случая COVID-19, 25 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:08
2022-08-25T11:08
2022-08-25T11:08
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8874 случая COVID-19, 25 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8874, госпитализированы 409 человек, выздоровели 8574 человека, 25 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 9414 новых случаев COVID.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 990 057 случаев коронавируса, выздоровел 2 757 001 человек, умерли - 44 955.
https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812018117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 409 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 8874 новых случая COVID-19, умерли 25 человек