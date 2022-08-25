https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812018779.html

В Москве за сутки госпитализировали 409 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 409 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 409 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 8874 случая COVID-19, 25 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:08

2022-08-25T11:08

2022-08-25T11:08

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8874 случая COVID-19, 25 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8874, госпитализированы 409 человек, выздоровели 8574 человека, 25 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 9414 новых случаев COVID.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 990 057 случаев коронавируса, выздоровел 2 757 001 человек, умерли - 44 955.

https://ria.ru/20220825/koronavirus-1812018117.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии