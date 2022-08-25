https://ria.ru/20220825/konkurs-1812192777.html
Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году
Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году - РИА Новости, 25.08.2022
Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году
Первый международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова пройдет в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:39
2022-08-25T21:39
2022-08-25T21:39
андрей никитин (политик)
денис мацуев
новгородская область
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Первый международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова пройдет в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области."Новгородская земля – без преувеличения, колыбель русских гениев. Среди великих имен, прославивших Новгородскую землю, имя Сергея Васильевича Рахманинова занимает особое место. Рахманинов – это наше все, это гордость и достояние русской культуры", - сказал губернатор региона Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении."Мы все с нетерпением ждем и готовимся к юбилею Рахманинова. И в следующем году Новгородская область станет одним из центральных регионов празднования. Уверен, конкурс станет знаковым событием юбилейных праздненств, а для многих юных талантов - достойной стартовой площадкой", - добавил Никитин.Конкурс юных пианистов станет спутником международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Конкурс учреждается по инициативе губернатора и правительства Новгородской области при поддержке министерства культуры России.Художественным руководителем конкурса юных пианистов является народный артист России Денис Мацуев. Его концерт пройдет в Новгородской областной филармонии в пятницу, тогда же состоится и презентация конкурса.
https://ria.ru/20220615/novgorod-1795569535.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей никитин (политик), денис мацуев, новгородская область, россия
Андрей Никитин (политик), Денис Мацуев, Новгородская область, Россия
Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году
Международный конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году