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Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году - РИА Новости, 25.08.2022
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Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году
Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году - РИА Новости, 25.08.2022
Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году
Первый международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова пройдет в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:39
2022-08-25T21:39
андрей никитин (политик)
денис мацуев
новгородская область
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Первый международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова пройдет в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области."Новгородская земля – без преувеличения, колыбель русских гениев. Среди великих имен, прославивших Новгородскую землю, имя Сергея Васильевича Рахманинова занимает особое место. Рахманинов – это наше все, это гордость и достояние русской культуры", - сказал губернатор региона Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении."Мы все с нетерпением ждем и готовимся к юбилею Рахманинова. И в следующем году Новгородская область станет одним из центральных регионов празднования. Уверен, конкурс станет знаковым событием юбилейных праздненств, а для многих юных талантов - достойной стартовой площадкой", - добавил Никитин.Конкурс юных пианистов станет спутником международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Конкурс учреждается по инициативе губернатора и правительства Новгородской области при поддержке министерства культуры России.Художественным руководителем конкурса юных пианистов является народный артист России Денис Мацуев. Его концерт пройдет в Новгородской областной филармонии в пятницу, тогда же состоится и презентация конкурса.
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андрей никитин (политик), денис мацуев, новгородская область, россия
Андрей Никитин (политик), Денис Мацуев, Новгородская область, Россия
21:39 25.08.2022
 
Конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году

Международный конкурс юных пианистов имени Рахманинова пройдет в Новгороде в 2023 году

© Pixabay / Pixabay/Monika BaechlerПианино
Пианино - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Pixabay / Pixabay/Monika Baechler
Пианино. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Первый международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова пройдет в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.
"Новгородская земля – без преувеличения, колыбель русских гениев. Среди великих имен, прославивших Новгородскую землю, имя Сергея Васильевича Рахманинова занимает особое место. Рахманинов – это наше все, это гордость и достояние русской культуры", - сказал губернатор региона Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
"Мы все с нетерпением ждем и готовимся к юбилею Рахманинова. И в следующем году Новгородская область станет одним из центральных регионов празднования. Уверен, конкурс станет знаковым событием юбилейных праздненств, а для многих юных талантов - достойной стартовой площадкой", - добавил Никитин.
Конкурс юных пианистов станет спутником международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Конкурс учреждается по инициативе губернатора и правительства Новгородской области при поддержке министерства культуры России.
Художественным руководителем конкурса юных пианистов является народный артист России Денис Мацуев. Его концерт пройдет в Новгородской областной филармонии в пятницу, тогда же состоится и презентация конкурса.
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