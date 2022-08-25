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В Новосибирске проверят конфликт пенсионера с девушками из-за курения - РИА Новости, 25.08.2022
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В Новосибирске проверят конфликт пенсионера с девушками из-за курения
В Новосибирске проверят конфликт пенсионера с девушками из-за курения - РИА Новости, 25.08.2022
В Новосибирске проверят конфликт пенсионера с девушками из-за курения
Полицейские в Новосибирске организовали проверку истории о конфликте пожилого мужчины с курившей в подъезде девушкой, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:54
2022-08-25T09:54
россия
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске организовали проверку истории о конфликте пожилого мужчины с курившей в подъезде девушкой, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.Ранее с социальных сетях и СМИ распространили видео конфликта между двумя девушками, курившими в подъезде новосибирской многоэтажки, и недовольным пенсионером. На видеоролике мужчина заходит в подъезд следом за девушками, одна из которых с зажженной сигаретой. После словесной перепалки пенсионер бьет курильщицу по лицу и толкает в стену. В комментариях в социальных сетях многие подписчики приняли сторону мужчины."Данная информация была выявлена в ходе мониторинга сети интернет, заявлений в полицию не поступало. В настоящее время по факту выявленной публикации полицейскими устанавливаются все обстоятельства", - сообщила собеседница агентства.
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россия
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россия, происшествия, новосибирск, новосибирская область
Россия, Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
09:54 25.08.2022
 
В Новосибирске проверят конфликт пенсионера с девушками из-за курения

Полиция в Новосибирске проверит конфликт пенсионера с девушками из-за курения в подъезде

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске организовали проверку истории о конфликте пожилого мужчины с курившей в подъезде девушкой, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.
Ранее с социальных сетях и СМИ распространили видео конфликта между двумя девушками, курившими в подъезде новосибирской многоэтажки, и недовольным пенсионером. На видеоролике мужчина заходит в подъезд следом за девушками, одна из которых с зажженной сигаретой. После словесной перепалки пенсионер бьет курильщицу по лицу и толкает в стену. В комментариях в социальных сетях многие подписчики приняли сторону мужчины.
"Данная информация была выявлена в ходе мониторинга сети интернет, заявлений в полицию не поступало. В настоящее время по факту выявленной публикации полицейскими устанавливаются все обстоятельства", - сообщила собеседница агентства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
09:22
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