https://ria.ru/20220825/konflikt-1812001463.html

В Новосибирске проверят конфликт пенсионера с девушками из-за курения

В Новосибирске проверят конфликт пенсионера с девушками из-за курения - РИА Новости, 25.08.2022

В Новосибирске проверят конфликт пенсионера с девушками из-за курения

Полицейские в Новосибирске организовали проверку истории о конфликте пожилого мужчины с курившей в подъезде девушкой, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:54

2022-08-25T09:54

2022-08-25T09:54

россия

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске организовали проверку истории о конфликте пожилого мужчины с курившей в подъезде девушкой, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.Ранее с социальных сетях и СМИ распространили видео конфликта между двумя девушками, курившими в подъезде новосибирской многоэтажки, и недовольным пенсионером. На видеоролике мужчина заходит в подъезд следом за девушками, одна из которых с зажженной сигаретой. После словесной перепалки пенсионер бьет курильщицу по лицу и толкает в стену. В комментариях в социальных сетях многие подписчики приняли сторону мужчины."Данная информация была выявлена в ходе мониторинга сети интернет, заявлений в полицию не поступало. В настоящее время по факту выявленной публикации полицейскими устанавливаются все обстоятельства", - сообщила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220825/draka-1811995373.html

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новосибирск

новосибирская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, новосибирск, новосибирская область