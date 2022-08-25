https://ria.ru/20220825/konferentsiya-1812170563.html

Самарский губернатор принял участие в конференции работников "АвтоВАЗа"

Самарский губернатор принял участие в конференции работников "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 25.08.2022

Самарский губернатор принял участие в конференции работников "АвтоВАЗа"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников "АвтоВАЗа", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:02

2022-08-25T19:02

2022-08-25T19:16

экономика

дмитрий азаров

максим соколов

россия

тольятти

автоваз

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САМАРА, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников "АвтоВАЗа", сообщает пресс-служба правительства региона."Двадцать пятого августа, в четверг, губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти принял участие в конференции работников "АвтоВАЗа", посвященной итогам выполнения обязательств коллективного договора в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, во время встречи, участниками которой стали руководство, члены профсоюза и трудового коллектива предприятия, обсудили наиболее значимые вопросы и результаты совместной работы.Губернатор отметил, что для него участие в традиционной встрече работников и руководства "АвтоВАЗа", очень важно, крупнейший трудовой коллектив региона находится в зоне его особого внимания."Такая консолидация, которая сегодня есть в коллективе, вокруг предприятия, внимание президента России Владимира Владимировича Путина, правительства, министра промышленности Дениса Валентиновича Мантурова, который счел для себя необходимым возглавить совет директоров лично, вселяет уверенность в том, что мы будем становиться сильнее, и "АвтоВАЗ" будет гордиться, как гордился в предыдущие годы, своей мощью, шагать уверенной поступью на отечественном и мировом рынках", - цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, важнейшими задачами сегодня для "АвтоВАЗа" и правительства региона являются не только сохранение общими усилиями ключевых компетенций, производственного цикла и рабочих мест, но и увеличение производства, продолжение работы по разработке модельного ряда и внедрение массового производства.На "АвтоВАЗе" продолжается предметная работа по замещению импортируемых автокомпонентов, углублению локализации и сотрудничества с отечественными партнерами и с партнерами из дружественных стран, развивается техническая, научная и производственная кооперация, добавили в пресс-службе. Чтобы сохранить занятость персонала, не допустить резкого снижения доходов в коллективе, в период простоя при поддержке правительства РФ и минтруда России было организовано временное трудоустройство сотрудников завода. Важным результатом работы также стало сохранение доходов сотрудников предприятия на уровне прошлого года, отметили в пресс-службе.В свою очередь президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил, что количество рабочих мест не сократится, более того, в ближайшее время на предприятии начнется прием новых сотрудников. Вице-президент компании по персоналу и социальной политике, сопредседатель согласительной комиссии "АвтоВАЗа" Дмитрий Михаленко на конференции сообщил, что с 29 августа ряд производственных линий переходят на шестидневный режим работы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, дмитрий азаров, максим соколов, россия, тольятти, автоваз