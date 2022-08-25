https://ria.ru/20220825/kipr-1812167514.html

МИД надеется на качественное расследование нападения на Кипре

МИД надеется на качественное расследование нападения на Кипре - РИА Новости, 25.08.2022

МИД надеется на качественное расследование нападения на Кипре

Российский МИД рассчитывает на то, что власти Кипра проведут тщательное расследование нападения гражданки Украины на россиянку, которое имеет признаки теракта,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:48

2022-08-25T18:48

2022-08-25T18:48

в мире

россия

кипр

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский МИД рассчитывает на то, что власти Кипра проведут тщательное расследование нападения гражданки Украины на россиянку, которое имеет признаки теракта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Рассчитываем, что кипрские власти проведут тщательное, объективное и непредвзятое расследование, примут меры в соответствии с действующим национальным законодательством. Ожидаем реакцию", - приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она добавила, что в МИД РФ крайне обеспокоены нападением в Ларнаке на участницу автопробега под эгидой Координационного совета российских соотечественников (КСРС) на Кипре Людмилу Чуйкову. Акция КСРС была приурочена ко Дню государственного флага России и согласована с местными властями. Нападавшая – гражданка Украины по фамилии Кривоус.Также, по словам Захаровой, в отношении этой гражданки было возбуждено уголовное дело о ношении оружия вне помещения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью устрашения. Слушания по делу назначены на 19 сентября."МИД России и посольство России на Кипре оперативно подключились к активному мониторингу расследования инцидента, который на фоне доминирующей на Западе массированной антироссийской риторики выходит за рамки обычных угроз и имеет явные признаки теракта", - также подчеркнула Захарова.Россиянке оказывается содействие, дипломаты посольства в Никосии в контакте с местными правоохранителями.

https://ria.ru/20220820/flag-1810975469.html

https://ria.ru/20220825/bezopasnost-1812144657.html

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в мире, россия, кипр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова