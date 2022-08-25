https://ria.ru/20220825/kikina-1812161103.html

Полет Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября

Полет Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября - РИА Новости, 25.08.2022

Полет Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября

Запуск американского космического корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции отправится россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:16

2022-08-25T18:16

2022-08-25T18:18

наука

анна кикина

коити ваката

космос - риа наука

роскосмос

наса

spacex

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запуск американского космического корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции отправится россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября этого года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19.45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок", - говорится в сообщении.Отмечается, что пуск планируется в рамках перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских кораблях. Соответствующее соглашение между космическими ведомствами двух стран было подписано в июле 2022 года."Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, в экипаж которого входит космонавт Роскосмоса Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида", - напомнили в "Роскосмосе".Ранее сообщалось, что запуск корабля, на котором Кикина отправится на МКС, произойдет не ранее 29 сентября.

https://ria.ru/20220727/mks-1805460835.html

https://ria.ru/20220820/korabl-1811049241.html

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анна кикина, коити ваката, космос - риа наука, роскосмос, наса, spacex, международная космическая станция (мкс), dragon spacex