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Полет Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября - РИА Новости, 25.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220825/kikina-1812161103.html
Полет Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября
Полет Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября - РИА Новости, 25.08.2022
Полет Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября
Запуск американского космического корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции отправится россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:16
2022-08-25T18:18
наука
анна кикина
коити ваката
космос - риа наука
роскосмос
наса
spacex
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запуск американского космического корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции отправится россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября этого года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19.45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок", - говорится в сообщении.Отмечается, что пуск планируется в рамках перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских кораблях. Соответствующее соглашение между космическими ведомствами двух стран было подписано в июле 2022 года."Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, в экипаж которого входит космонавт Роскосмоса Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида", - напомнили в "Роскосмосе".Ранее сообщалось, что запуск корабля, на котором Кикина отправится на МКС, произойдет не ранее 29 сентября.
https://ria.ru/20220727/mks-1805460835.html
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анна кикина, коити ваката, космос - риа наука, роскосмос, наса, spacex, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Наука, Анна Кикина, Коити Ваката, Космос - РИА Наука, Роскосмос, НАСА, SpaceX, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
18:16 25.08.2022 (обновлено: 18:18 25.08.2022)
 
Полет Кикиной на Crew Dragon запланирован на 3 октября

"Роскосмос": полет Кикиной на Crew Dragon должен состояться 3 октября

© Фото : РоскосмосАнна Кикина
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Роскосмос
Анна Кикина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Запуск американского космического корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции отправится россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября этого года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19.45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пуск планируется в рамках перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских кораблях. Соответствующее соглашение между космическими ведомствами двух стран было подписано в июле 2022 года.
"Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, в экипаж которого входит космонавт Роскосмоса Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида", - напомнили в "Роскосмосе".
Ранее сообщалось, что запуск корабля, на котором Кикина отправится на МКС, произойдет не ранее 29 сентября.
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX
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НаукаАнна КикинаКоити ВакатаКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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