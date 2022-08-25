https://ria.ru/20220825/kiberataki-1812100069.html
Эксперт предупредил о возможности второй волны кибератак в России
Эксперт предупредил о возможности второй волны кибератак в России - РИА Новости, 25.08.2022
Эксперт предупредил о возможности второй волны кибератак в России
Вторая волна кибератак начнется в России в ближайшее время, сказал диреĸтор по развитию бизнеса сервисов кибербезопасности "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:52
2022-08-25T14:52
2022-08-25T14:52
технологии
россия
украина
кибератаки
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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Вторая волна кибератак начнется в России в ближайшее время, сказал диреĸтор по развитию бизнеса сервисов кибербезопасности "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов в рамках форума "Технопром-2022"."В ближайшее время, я почти уверен, увидим вторую волну кибератак. Все, что мы видели до этого, - это первая волна. И это в основном массовые атаки. Сейчас мы уже начинаем видеть точечные атаки. Злоумышленники сидят во многих компаниях, сейчас их основная цель - не сделать какое-то быстрое шифрование", - пояснил эксперт.По словам Павлова, после начала спецоперации РФ на Украине количество безвозвратного шифрования выросло в десятки раз. "В 50% случаях продолжают требовать выкуп, но в 50% случаях просто удаляют информацию, как в Росавиации", - отметил он."В половине областей России сейчас находятся проправительственные группировки других стран. Их никто в принципе не может задетектировать, потому что не понимают, как. Мы (РТК-Солар) с ними столкнулись в федеральных органах исполнительной власти - пять лет они там сидели. Проправительственные группировки, даже если выбьете, даже если вы их найдете, у них неограниченные бюджеты и они обязательно вернутся - надо просто быть к этому готовыми", - добавил эксперт.
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технологии, россия, украина, кибератаки, общество
Технологии, Россия, Украина, Кибератаки, Общество
Эксперт предупредил о возможности второй волны кибератак в России
Эксперт по информационной безопасности заявил о возможности новой волны кибератак в России
НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Вторая волна кибератак начнется в России в ближайшее время, сказал диреĸтор по развитию бизнеса сервисов кибербезопасности "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов в рамках форума "Технопром-2022".
"В ближайшее время, я почти уверен, увидим вторую волну кибератак. Все, что мы видели до этого, - это первая волна. И это в основном массовые атаки. Сейчас мы уже начинаем видеть точечные атаки. Злоумышленники сидят во многих компаниях, сейчас их основная цель - не сделать какое-то быстрое шифрование", - пояснил эксперт.
По словам Павлова, после начала спецоперации РФ
на Украине
количество безвозвратного шифрования выросло в десятки раз. "В 50% случаях продолжают требовать выкуп, но в 50% случаях просто удаляют информацию, как в Росавиации
", - отметил он.
"В половине областей России сейчас находятся проправительственные группировки других стран. Их никто в принципе не может задетектировать, потому что не понимают, как. Мы (РТК-Солар) с ними столкнулись в федеральных органах исполнительной власти - пять лет они там сидели. Проправительственные группировки, даже если выбьете, даже если вы их найдете, у них неограниченные бюджеты и они обязательно вернутся - надо просто быть к этому готовыми", - добавил эксперт.