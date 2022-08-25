https://ria.ru/20220825/kharkov-1812148694.html
В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце
В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце - РИА Новости, 25.08.2022
В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце
Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова засветился на отдыхе в Ницце, если это подтвердится, его уволят, заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:29
2022-08-25T17:29
2022-08-25T17:30
в мире
ницца
украина
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151938/27/1519382734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2a236d4ffc7b627d7f2703ce345a66b.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова засветился на отдыхе в Ницце, если это подтвердится, его уволят, заявил мэр города Игорь Терехов.Директор департамента земельных отношений Харьковской мэрии Сергей Колесник опубликовал в Facebook* фотографии отдыха в Ницце, где он на машине Porsche 911 с харьковскими номерами. На фото обратил внимание харьковский паблик "Труха", поcле чего в соцсетях разгорелся скандал. Колесник страницу закрыл, а фото удалил, тем не менее фото уже разошлись в интернете.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220825/konsul-1812147095.html
ницца
украина
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151938/27/1519382734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3614ae0bc12b4632dac8b578ea82802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ницца, украина, харьков
В мире, Ницца, Украина, Харьков
17:29 25.08.2022 (обновлено: 17:30 25.08.2022)
В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце
В Харькове мэр Терехов пообещал уволить своего подчиненного из-за фото отдыха в Ницце