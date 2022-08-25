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В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце - РИА Новости, 25.08.2022
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В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце
В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце - РИА Новости, 25.08.2022
В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце
Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова засветился на отдыхе в Ницце, если это подтвердится, его уволят, заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:29
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украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова засветился на отдыхе в Ницце, если это подтвердится, его уволят, заявил мэр города Игорь Терехов.Директор департамента земельных отношений Харьковской мэрии Сергей Колесник опубликовал в Facebook* фотографии отдыха в Ницце, где он на машине Porsche 911 с харьковскими номерами. На фото обратил внимание харьковский паблик "Труха", поcле чего в соцсетях разгорелся скандал. Колесник страницу закрыл, а фото удалил, тем не менее фото уже разошлись в интернете.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, ницца, украина, харьков
В мире, Ницца, Украина, Харьков
17:29 25.08.2022 (обновлено: 17:30 25.08.2022)
 
В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце

В Харькове мэр Терехов пообещал уволить своего подчиненного из-за фото отдыха в Ницце

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкВид на побережье Средиземного моря в Ницце
Вид на побережье Средиземного моря в Ницце - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
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Вид на побережье Средиземного моря в Ницце. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова засветился на отдыхе в Ницце, если это подтвердится, его уволят, заявил мэр города Игорь Терехов.
Директор департамента земельных отношений Харьковской мэрии Сергей Колесник опубликовал в Facebook* фотографии отдыха в Ницце, где он на машине Porsche 911 с харьковскими номерами. На фото обратил внимание харьковский паблик "Труха", поcле чего в соцсетях разгорелся скандал. Колесник страницу закрыл, а фото удалил, тем не менее фото уже разошлись в интернете.
"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен", - заявил Терехов на видео, размещенном на сайте Objectiv.tv.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Почетный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за действий Киева
 
В миреНиццаУкраинаХарьков
 
 
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