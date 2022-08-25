https://ria.ru/20220825/kharkov-1812148694.html

В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце

В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце - РИА Новости, 25.08.2022

В Харькове чиновника из мэрии могут уволить из-за отдыха в Ницце

Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова засветился на отдыхе в Ницце, если это подтвердится, его уволят, заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:29

2022-08-25T17:29

2022-08-25T17:30

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Директор департамента земельных отношений мэрии Харькова засветился на отдыхе в Ницце, если это подтвердится, его уволят, заявил мэр города Игорь Терехов.Директор департамента земельных отношений Харьковской мэрии Сергей Колесник опубликовал в Facebook* фотографии отдыха в Ницце, где он на машине Porsche 911 с харьковскими номерами. На фото обратил внимание харьковский паблик "Труха", поcле чего в соцсетях разгорелся скандал. Колесник страницу закрыл, а фото удалил, тем не менее фото уже разошлись в интернете.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220825/konsul-1812147095.html

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в мире, ницца, украина, харьков