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Кнайсль проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова
Кнайсль проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова - РИА Новости, 25.08.2022
Кнайсль проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter ироничную картинку, иллюстрирующую возможные переговоры президента России Владимира... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:27
2022-08-25T14:27
2022-08-25T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
карин кнайсль
владимир путин
россия
украина
киев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter ироничную картинку, иллюстрирующую возможные переговоры президента России Владимира Путина с делегацией ЕС в будущем.Это пародия на знаменитую картину Владимира Серова "Ходоки у В. И. Ленина", на которой основателя Советского государства заменил российский президент, а ходоки представляют собой делегацию Евросоюза. Подпись к картинке, сделанная по-русски, гласит: "Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС"."И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров", — написала Кнайсль.В начале июля Кнайсль рассказала РИА Новости, что покинула Австрию, поскольку постоянно получала угрозы. В Кремле эту ситуацию назвали симптомом нездорового общества.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничений, включающих в том числе эмбарго на уголь и нефть. Это привело к резкому росту цен на энергоносители, что среди прочего спровоцировало энергетический кризис и взлет инфляции в Европе. Власти Германии, Великобритании, Франции и других стран призывают жителей строго соблюдать меры экономии и готовиться к тяжелой зиме.
https://ria.ru/20220706/knaysl-1800633727.html
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РИА Новости
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в мире, австрия, карин кнайсль, владимир путин, россия, украина, киев, оон, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, ООН, Дмитрий Песков
14:27 25.08.2022 (обновлено: 16:09 25.08.2022)
Кнайсль проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова
Экс-глава МИД Австрии проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала
в Twitter ироничную картинку, иллюстрирующую возможные переговоры президента России Владимира Путина с делегацией ЕС в будущем.
Это пародия на знаменитую картину Владимира Серова "Ходоки у В. И. Ленина", на которой основателя Советского государства заменил российский президент, а ходоки представляют собой делегацию Евросоюза. Подпись к картинке, сделанная по-русски, гласит: "Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС".
"И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров", — написала Кнайсль.
В начале июля Кнайсль рассказала РИА Новости, что покинула Австрию, поскольку постоянно получала угрозы. В Кремле эту ситуацию назвали симптомом нездорового общества.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничений, включающих в том числе эмбарго на уголь и нефть. Это привело к резкому росту цен на энергоносители, что среди прочего спровоцировало энергетический кризис и взлет инфляции в Европе. Власти Германии, Великобритании, Франции и других стран призывают жителей строго соблюдать меры экономии и готовиться к тяжелой зиме.