https://ria.ru/20220825/kartina-1812090494.html

Кнайсль проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова

Кнайсль проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова - РИА Новости, 25.08.2022

Кнайсль проиллюстрировала "визит" делегации ЕС к Путину картиной Серова

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter ироничную картинку, иллюстрирующую возможные переговоры президента России Владимира... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:27

2022-08-25T14:27

2022-08-25T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

австрия

карин кнайсль

владимир путин

россия

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/62/1551726286_0:117:3082:1851_1920x0_80_0_0_11c8ba32cb88be4b685fa0c5d7fe1e26.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter ироничную картинку, иллюстрирующую возможные переговоры президента России Владимира Путина с делегацией ЕС в будущем.Это пародия на знаменитую картину Владимира Серова "Ходоки у В. И. Ленина", на которой основателя Советского государства заменил российский президент, а ходоки представляют собой делегацию Евросоюза. Подпись к картинке, сделанная по-русски, гласит: "Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС"."И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров", — написала Кнайсль.В начале июля Кнайсль рассказала РИА Новости, что покинула Австрию, поскольку постоянно получала угрозы. В Кремле эту ситуацию назвали симптомом нездорового общества.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничений, включающих в том числе эмбарго на уголь и нефть. Это привело к резкому росту цен на энергоносители, что среди прочего спровоцировало энергетический кризис и взлет инфляции в Европе. Власти Германии, Великобритании, Франции и других стран призывают жителей строго соблюдать меры экономии и готовиться к тяжелой зиме.

https://ria.ru/20220706/knaysl-1800633727.html

австрия

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австрия, карин кнайсль, владимир путин, россия, украина, киев, оон, дмитрий песков