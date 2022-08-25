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Россию не удалось полностью изолировать, признал глава МИД Эстонии - РИА Новости, 25.08.2022
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Россию не удалось полностью изолировать, признал глава МИД Эстонии
Россию не удалось полностью изолировать, признал глава МИД Эстонии - РИА Новости, 25.08.2022
Россию не удалось полностью изолировать, признал глава МИД Эстонии
Эстония признала, что Россию не удается изолировать в международных организациях, сообщил в четверг глава МИД Урмас Рейнсалу. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:32
2022-08-25T20:32
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Эстония признала, что Россию не удается изолировать в международных организациях, сообщил в четверг глава МИД Урмас Рейнсалу.По словам министра, Эстония активно поддерживает инициативы, способствующие изоляции России в международных организациях и во многих случаях была инициатором этих идей.В то же время Рейнсалу отметил, что еще есть примеры, когда политика изоляционизма не увенчалась успехом. "Однако есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях",- цитирует министра пресс-служба МИД.Рейнсалу не уточнил в каких международных организациях не удалось предотвратить деятельность России, предполагается, что это Совет безопасности ООН, членство в котором РФ никто из постоянных членов не оспаривает.При этом, по словам министра, уже были достигнуты успехи в изоляции России сразу после начала событий на Украине, среди них он назвал исключение России из Совета Европы, приостановление членства России в Совете по правам человека ООН, решение о прекращении рассмотрения членства России в ОЭСР.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В МИД РФ заявили о давлении, которое Запад оказывал на ряд стран при голосовании по приостановке членства РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, украина, эстония, оон, совет европы, оэср, мид эстонии, урмас рейнсалу
В мире, Россия, Украина, Эстония, ООН, Совет Европы, ОЭСР, МИД Эстонии, Урмас Рейнсалу
20:32 25.08.2022
 
Россию не удалось полностью изолировать, признал глава МИД Эстонии

Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Россию не удалось исключить из международных отношений

CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Эстония признала, что Россию не удается изолировать в международных организациях, сообщил в четверг глава МИД Урмас Рейнсалу.
По словам министра, Эстония активно поддерживает инициативы, способствующие изоляции России в международных организациях и во многих случаях была инициатором этих идей.
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В то же время Рейнсалу отметил, что еще есть примеры, когда политика изоляционизма не увенчалась успехом. "Однако есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях",- цитирует министра пресс-служба МИД.
Рейнсалу не уточнил в каких международных организациях не удалось предотвратить деятельность России, предполагается, что это Совет безопасности ООН, членство в котором РФ никто из постоянных членов не оспаривает.
При этом, по словам министра, уже были достигнуты успехи в изоляции России сразу после начала событий на Украине, среди них он назвал исключение России из Совета Европы, приостановление членства России в Совете по правам человека ООН, решение о прекращении рассмотрения членства России в ОЭСР.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В МИД РФ заявили о давлении, которое Запад оказывал на ряд стран при голосовании по приостановке членства РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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