https://ria.ru/20220825/izbienie-1812084996.html
В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника
В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника - РИА Новости, 25.08.2022
В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника
Три подростка в Подмосковье жестоко избили молодого человека, полиция уже установила всех причастных, проводится проверка, сообщила журналистам начальник... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:12
2022-08-25T14:12
2022-08-25T14:12
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Три подростка в Подмосковье жестоко избили молодого человека, полиция уже установила всех причастных, проводится проверка, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое подростков били сверстника ногами и руками в область головы, после чего повалили на землю и продолжили избивать, а тот при этом не оказывал никакого сопротивления.По словам Петровой, инцидент произошел в городском округе Шаховская. Полиция уже установила личности всех нападавших: это трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей."Полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством",- добавила Петрова.
https://ria.ru/20220823/napadenie-1811543740.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника
В Шаховском районе Подмосковья проверяют данные об избиении подростками сверстника