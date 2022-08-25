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В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника - РИА Новости, 25.08.2022
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В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника
В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника - РИА Новости, 25.08.2022
В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника
Три подростка в Подмосковье жестоко избили молодого человека, полиция уже установила всех причастных, проводится проверка, сообщила журналистам начальник... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:12
2022-08-25T14:12
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Три подростка в Подмосковье жестоко избили молодого человека, полиция уже установила всех причастных, проводится проверка, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое подростков били сверстника ногами и руками в область головы, после чего повалили на землю и продолжили избивать, а тот при этом не оказывал никакого сопротивления.По словам Петровой, инцидент произошел в городском округе Шаховская. Полиция уже установила личности всех нападавших: это трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей."Полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством",- добавила Петрова.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
14:12 25.08.2022
 
В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника

В Шаховском районе Подмосковья проверяют данные об избиении подростками сверстника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Три подростка в Подмосковье жестоко избили молодого человека, полиция уже установила всех причастных, проводится проверка, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое подростков били сверстника ногами и руками в область головы, после чего повалили на землю и продолжили избивать, а тот при этом не оказывал никакого сопротивления.
По словам Петровой, инцидент произошел в городском округе Шаховская. Полиция уже установила личности всех нападавших: это трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей.
"Полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством",- добавила Петрова.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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