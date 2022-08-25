https://ria.ru/20220825/izbienie-1812084996.html

В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника

В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника - РИА Новости, 25.08.2022

В Подмосковье трое подростков жестоко избили сверстника

Три подростка в Подмосковье жестоко избили молодого человека, полиция уже установила всех причастных, проводится проверка, сообщила журналистам начальник... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:12

2022-08-25T14:12

2022-08-25T14:12

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Три подростка в Подмосковье жестоко избили молодого человека, полиция уже установила всех причастных, проводится проверка, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое подростков били сверстника ногами и руками в область головы, после чего повалили на землю и продолжили избивать, а тот при этом не оказывал никакого сопротивления.По словам Петровой, инцидент произошел в городском округе Шаховская. Полиция уже установила личности всех нападавших: это трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей."Полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством",- добавила Петрова.

https://ria.ru/20220823/napadenie-1811543740.html

московская область (подмосковье)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)