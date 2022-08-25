https://ria.ru/20220825/infrastruktura-1812167755.html

Великобритания поможет Украине восстановить дорожную инфраструктуру

Великобритания поможет Украине восстановить дорожную инфраструктуру - РИА Новости, 25.08.2022

Великобритания поможет Украине восстановить дорожную инфраструктуру

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта Великобритании Грант Шеппс подписали совместный план действий по восстановлению... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:49

2022-08-25T18:49

2022-08-25T18:49

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта Великобритании Грант Шеппс подписали совместный план действий по восстановлению транспортной инфраструктуры Украины."Великобритания подписала с Украиной историческое соглашение, которым обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной инфраструктуры. Департамент транспорта Великобритании предлагает средства, инженерную экспертизу и транспортные средства", - сообщает мининфраструктуры Украины в Telegram.По информации ведомства, Украине будет предоставлена экспертиза от престижных британских частных организаций. Великобритания также передаст пять автобусов Go Ahead Group для улучшения мобильности украинского населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна."Британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220816/velikobritaniya-1809913620.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, великобритания