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Великобритания поможет Украине восстановить дорожную инфраструктуру - РИА Новости, 25.08.2022
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Великобритания поможет Украине восстановить дорожную инфраструктуру
Великобритания поможет Украине восстановить дорожную инфраструктуру - РИА Новости, 25.08.2022
Великобритания поможет Украине восстановить дорожную инфраструктуру
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта Великобритании Грант Шеппс подписали совместный план действий по восстановлению... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:49
2022-08-25T18:49
в мире
украина
великобритания
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта Великобритании Грант Шеппс подписали совместный план действий по восстановлению транспортной инфраструктуры Украины."Великобритания подписала с Украиной историческое соглашение, которым обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной инфраструктуры. Департамент транспорта Великобритании предлагает средства, инженерную экспертизу и транспортные средства", - сообщает мининфраструктуры Украины в Telegram.По информации ведомства, Украине будет предоставлена экспертиза от престижных британских частных организаций. Великобритания также передаст пять автобусов Go Ahead Group для улучшения мобильности украинского населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна."Британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности", - добавили в министерстве.
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в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
18:49 25.08.2022
 
Великобритания поможет Украине восстановить дорожную инфраструктуру

Великобритания заключила с Украиной договор о восстановлении транспортной инфраструктуры

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта Великобритании Грант Шеппс подписали совместный план действий по восстановлению транспортной инфраструктуры Украины.
"Великобритания подписала с Украиной историческое соглашение, которым обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной инфраструктуры. Департамент транспорта Великобритании предлагает средства, инженерную экспертизу и транспортные средства", - сообщает мининфраструктуры Украины в Telegram.
По информации ведомства, Украине будет предоставлена экспертиза от престижных британских частных организаций. Великобритания также передаст пять автобусов Go Ahead Group для улучшения мобильности украинского населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.
"Британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности", - добавили в министерстве.
Министр обороны России Сергей Шойгу
16 августа, 10:25
Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу
 
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