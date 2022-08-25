https://ria.ru/20220825/gtlk-1812193844.html

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров ГТЛК

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров ГТЛК - РИА Новости, 25.08.2022

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров ГТЛК

Правительство России выдвинуло 11 кандидатов в совет директоров "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), вместо замглавы Минпромторга Олега... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:48

2022-08-25T21:48

2022-08-25T21:57

экономика

андрей богинский

олег бочаров (политик)

евгений дитрих

россия

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

гтлк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России выдвинуло 11 кандидатов в совет директоров "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), вместо замглавы Минпромторга Олега Рязанцева выдвинут статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.Исходя из распоряжения кабмина, в список кандидатов в совет директоров включены входящие в нынешний состав: гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, гендиректор ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" Андрей Богинский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, замглавы Минфина Ирина Окладникова, замглавы Минтранса Александр Пошивай и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров.В качестве независимого директора выдвинут специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков.ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

https://ria.ru/20220522/gtlk-1789983735.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, андрей богинский, олег бочаров (политик), евгений дитрих, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), гтлк, аэрофлот, дмитрий песков (спецпредставитель президента)