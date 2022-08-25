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Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров ГТЛК - РИА Новости, 25.08.2022
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Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров ГТЛК
Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров ГТЛК - РИА Новости, 25.08.2022
Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров ГТЛК
Правительство России выдвинуло 11 кандидатов в совет директоров "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), вместо замглавы Минпромторга Олега... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:48
2022-08-25T21:57
экономика
андрей богинский
олег бочаров (политик)
евгений дитрих
россия
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
гтлк
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России выдвинуло 11 кандидатов в совет директоров "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), вместо замглавы Минпромторга Олега Рязанцева выдвинут статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.Исходя из распоряжения кабмина, в список кандидатов в совет директоров включены входящие в нынешний состав: гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, гендиректор ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" Андрей Богинский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, замглавы Минфина Ирина Окладникова, замглавы Минтранса Александр Пошивай и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров.В качестве независимого директора выдвинут специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков.ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
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экономика, андрей богинский, олег бочаров (политик), евгений дитрих, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), гтлк, аэрофлот, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Экономика, Андрей Богинский, Олег Бочаров (политик), Евгений Дитрих, Россия, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГТЛК, Аэрофлот, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
21:48 25.08.2022 (обновлено: 21:57 25.08.2022)
 
Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров ГТЛК

Правительство России выдвинуло одиннадцать кандидатов в совет директоров ГТЛК

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России выдвинуло 11 кандидатов в совет директоров "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), вместо замглавы Минпромторга Олега Рязанцева выдвинут статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Исходя из распоряжения кабмина, в список кандидатов в совет директоров включены входящие в нынешний состав: гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, гендиректор ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" Андрей Богинский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, замглавы Минфина Ирина Окладникова, замглавы Минтранса Александр Пошивай и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров.
В качестве независимого директора выдвинут специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
Подсчет денег - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:44
ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров
 
ЭкономикаАндрей БогинскийОлег Бочаров (политик)Евгений ДитрихРоссияМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГТЛКАэрофлотДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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