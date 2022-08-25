https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812175470.html

В Белоруссии завели дела на депутата Рады Гончаренко за угрозы Лукашенко

В Белоруссии завели дела на депутата Рады Гончаренко за угрозы Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2022

В Белоруссии завели дела на депутата Рады Гончаренко за угрозы Лукашенко

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовные дела против украинского депутата Алексея Гончаренко за угрозу насилием по отношению к белорусскому... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:24

2022-08-25T19:24

2022-08-25T19:30

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовные дела против украинского депутата Алексея Гончаренко за угрозу насилием по отношению к белорусскому президенту Александру Лукашенко и дискредитацию страны.Ранее Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале Лукашенко расправой после того, как глава белорусского государства поздравил украинский народ с Днем независимости страны."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовные дела в отношении депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко. Ему инкриминированы угроза насилием в отношении президента Республики Беларусь и дискредитация нашей страны", - говорится в сообщении белорусского ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что "подозреваемый в связи с поздравлением президентом Республики Беларусь народа Украины с Днем независимости разместил в сети Интернет публикацию, в которой содержались угроза в отношении Александра Лукашенко, а также ложные сведения о политическом и социальном положении в Беларуси". Для производства предварительного расследования уголовные дела направлены в Следственный комитет Белоруссии.В соответствии с белорусским законодательством украинскому депутату грозит до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220819/napadenie-1810752959.html

https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812108549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей гончаренко, александр лукашенко, белоруссия, украина, верховная рада украины