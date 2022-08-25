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Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования - РИА Новости, 25.08.2022
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Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования
Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования - РИА Новости, 25.08.2022
Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования
Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей шифрования тестового голосования для безопасности процедуры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:28
2022-08-25T18:28
политика
владимир попов
москва
мосгоризбирком
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей шифрования тестового голосования для безопасности процедуры, передает корреспондент РИА Новости.Ключ шифрования блокчейна тестового голосования был разделен на 3 части и передан на хранение секретарю Московской городской избирательной комиссии Владимиру Попову, члену Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалёву и члену Мосгоризбиркома Николаю Геращенко.Ключ будет соединён 26 августа в 17.00, после чего начнется подсчет голосов.Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщал, что тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдёт в Москве 26 августа с 8.00 до 17.00.На портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что в этом году участники тестирования получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" В качестве ответов будут предложены разные варианты. Тестирование будет проходит так же, как выборы, - жители получают бюллетень, а затем проставляют в нем отметки. Разработчики в это время будет контролировать, как система работает в условиях, близких к реальному голосованию.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября. На выборах впервые используют электронный список избирателей. Он объединит традиционное и онлайн-голосование, значительно упростит процедуру выборов и уменьшит количество возможных недочетов.
https://ria.ru/20220819/golosovanie-1810781173.html
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политика, владимир попов, москва, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия
Политика, Владимир Попов, Москва, Мосгоризбирком, Московская городская избирательная комиссия
18:28 25.08.2022
 
Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования

Мосгоризбирком ради безопасности разделил ключи шифрования тестового голосования

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии соединения ключей шифрования
Заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии соединения ключей шифрования - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов на церемонии соединения ключей шифрования. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей шифрования тестового голосования для безопасности процедуры, передает корреспондент РИА Новости.
Ключ шифрования блокчейна тестового голосования был разделен на 3 части и передан на хранение секретарю Московской городской избирательной комиссии Владимиру Попову, члену Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалёву и члену Мосгоризбиркома Николаю Геращенко.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:47
В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа
Ключ будет соединён 26 августа в 17.00, после чего начнется подсчет голосов.
Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщал, что тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдёт в Москве 26 августа с 8.00 до 17.00.
На портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что в этом году участники тестирования получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" В качестве ответов будут предложены разные варианты. Тестирование будет проходит так же, как выборы, - жители получают бюллетень, а затем проставляют в нем отметки. Разработчики в это время будет контролировать, как система работает в условиях, близких к реальному голосованию.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября. На выборах впервые используют электронный список избирателей. Он объединит традиционное и онлайн-голосование, значительно упростит процедуру выборов и уменьшит количество возможных недочетов.
Форма электронного голосования - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В Москве среди участников онлайн-голосования в сентябре разыграют машины
 
ПолитикаВладимир ПоповМоскваМосгоризбиркомМосковская городская избирательная комиссия
 
 
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