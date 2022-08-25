https://ria.ru/20220825/golosovanie-1812164070.html

Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования

Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования - РИА Новости, 25.08.2022

Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования

Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей шифрования тестового голосования для безопасности процедуры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:28

2022-08-25T18:28

2022-08-25T18:28

политика

владимир попов

москва

мосгоризбирком

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей шифрования тестового голосования для безопасности процедуры, передает корреспондент РИА Новости.Ключ шифрования блокчейна тестового голосования был разделен на 3 части и передан на хранение секретарю Московской городской избирательной комиссии Владимиру Попову, члену Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалёву и члену Мосгоризбиркома Николаю Геращенко.Ключ будет соединён 26 августа в 17.00, после чего начнется подсчет голосов.Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщал, что тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдёт в Москве 26 августа с 8.00 до 17.00.На портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что в этом году участники тестирования получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" В качестве ответов будут предложены разные варианты. Тестирование будет проходит так же, как выборы, - жители получают бюллетень, а затем проставляют в нем отметки. Разработчики в это время будет контролировать, как система работает в условиях, близких к реальному голосованию.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября. На выборах впервые используют электронный список избирателей. Он объединит традиционное и онлайн-голосование, значительно упростит процедуру выборов и уменьшит количество возможных недочетов.

https://ria.ru/20220819/golosovanie-1810781173.html

https://ria.ru/20220809/golosovanie-1808262185.html

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политика, владимир попов, москва, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия