https://ria.ru/20220825/golosovanie-1812164070.html
Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования
Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования - РИА Новости, 25.08.2022
Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования
Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей шифрования тестового голосования для безопасности процедуры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:28
2022-08-25T18:28
2022-08-25T18:28
политика
владимир попов
москва
мосгоризбирком
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей шифрования тестового голосования для безопасности процедуры, передает корреспондент РИА Новости.Ключ шифрования блокчейна тестового голосования был разделен на 3 части и передан на хранение секретарю Московской городской избирательной комиссии Владимиру Попову, члену Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалёву и члену Мосгоризбиркома Николаю Геращенко.Ключ будет соединён 26 августа в 17.00, после чего начнется подсчет голосов.Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщал, что тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдёт в Москве 26 августа с 8.00 до 17.00.На портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что в этом году участники тестирования получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" В качестве ответов будут предложены разные варианты. Тестирование будет проходит так же, как выборы, - жители получают бюллетень, а затем проставляют в нем отметки. Разработчики в это время будет контролировать, как система работает в условиях, близких к реальному голосованию.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября. На выборах впервые используют электронный список избирателей. Он объединит традиционное и онлайн-голосование, значительно упростит процедуру выборов и уменьшит количество возможных недочетов.
https://ria.ru/20220819/golosovanie-1810781173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир попов, москва, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия
Политика, Владимир Попов, Москва, Мосгоризбирком, Московская городская избирательная комиссия
Мосгоризбирком разделил ключи шифрования тестового голосования
Мосгоризбирком ради безопасности разделил ключи шифрования тестового голосования
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключей шифрования тестового голосования для безопасности процедуры, передает корреспондент РИА Новости.
Ключ шифрования блокчейна тестового голосования был разделен на 3 части и передан на хранение секретарю Московской городской избирательной комиссии Владимиру Попову
, члену Общественной палаты Москвы
Вадиму Ковалёву и члену Мосгоризбиркома
Николаю Геращенко.
Ключ будет соединён 26 августа в 17.00, после чего начнется подсчет голосов.
Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщал, что тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдёт в Москве 26 августа с 8.00 до 17.00.
На портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что в этом году участники тестирования получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" В качестве ответов будут предложены разные варианты. Тестирование будет проходит так же, как выборы, - жители получают бюллетень, а затем проставляют в нем отметки. Разработчики в это время будет контролировать, как система работает в условиях, близких к реальному голосованию.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября. На выборах впервые используют электронный список избирателей. Он объединит традиционное и онлайн-голосование, значительно упростит процедуру выборов и уменьшит количество возможных недочетов.