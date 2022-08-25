Премьер Саксонии объяснил, кого в Германии клеймят сторонником Путина
Премьер Саксонии Кречмер заявил, что людей его взглядов клеймят сторонниками Путина
© Пресс-служба Минэкономразвития РФ
Премьер-министр Саксонии М. Кречмер. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Людей, которые выступают за переговоры Киева и Москвы, в Германии клеймят сторонниками президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью телеканалу ZDF.
"Мы слишком активно участвуем в происходящем, предоставляя оружие и деньги Украине. А таких людей, как я, которые призывают к заморозке и переговорам, выставляют наивными и придерживающимися пропутинской позиции", — сказал он.
"Мы слишком активно участвуем в происходящем, предоставляя оружие и деньги Украине. А таких людей, как я, которые призывают к заморозке и переговорам, выставляют наивными и придерживающимися пропутинской позиции", — сказал он.
На этом фоне Кречмер призвал Европейский союз выступить с масштабной дипломатической инициативой для заморозки конфликта на Украине.
"Опыт показывает, что надо найти союзников… в том числе и среди тех стран… которые поддерживают скорее российскую сторону… но которые также страдают от экономических перекосов и поэтому не заинтересованы в том, чтобы всё продолжалось" — добавил премьер Саксонии.
Однако он уточнил, что переговоры с Москвой не означают, что Украине придется согласиться на максимальные требования Кремля и отказаться от своих территорий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
"Опыт показывает, что надо найти союзников… в том числе и среди тех стран… которые поддерживают скорее российскую сторону… но которые также страдают от экономических перекосов и поэтому не заинтересованы в том, чтобы всё продолжалось" — добавил премьер Саксонии.
Однако он уточнил, что переговоры с Москвой не означают, что Украине придется согласиться на максимальные требования Кремля и отказаться от своих территорий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.