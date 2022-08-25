https://ria.ru/20220825/germaniya-1812142674.html

Премьер Саксонии объяснил, кого в Германии клеймят сторонником Путина

Премьер Саксонии объяснил, кого в Германии клеймят сторонником Путина - РИА Новости, 25.08.2022

Премьер Саксонии объяснил, кого в Германии клеймят сторонником Путина

Мы слишком активно участвуем в происходящем, предоставляя оружие и деньги Украине. А таких людей, как я, которые призывают к заморозке и переговорам, выставляют РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:03

2022-08-25T17:03

2022-08-25T17:03

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Людей, которые выступают за переговоры Киева и Москвы, в Германии клеймят сторонниками президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью телеканалу ZDF. "Мы слишком активно участвуем в происходящем, предоставляя оружие и деньги Украине. А таких людей, как я, которые призывают к заморозке и переговорам, выставляют наивными и придерживающимися пропутинской позиции", — сказал он. На этом фоне Кречмер призвал Европейский союз выступить с масштабной дипломатической инициативой для заморозки конфликта на Украине. "Опыт показывает, что надо найти союзников… в том числе и среди тех стран… которые поддерживают скорее российскую сторону… но которые также страдают от экономических перекосов и поэтому не заинтересованы в том, чтобы всё продолжалось" — добавил премьер Саксонии. Однако он уточнил, что переговоры с Москвой не означают, что Украине придется согласиться на максимальные требования Кремля и отказаться от своих территорий. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998142.html

https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, украина, россия