Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на отметке 3194,5 доллара
ICE: биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на отметке 3194,5 доллара за тысячу кубов
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию торгов снизились примерно до 3200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). Ценовой минимум четверга составил 3067,9 доллара (+2,3%), максимум — 3331,5 доллара за тысячу кубометров (+11,4%), а цена закрытия — 3194,5 доллара (+6,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2990,6 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Сейчас же ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределённостью в отношении его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что газопровод "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.