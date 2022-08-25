https://ria.ru/20220825/gaz-1812178543.html

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на отметке 3194,5 доллара

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на отметке 3194,5 доллара - РИА Новости, 25.08.2022

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на отметке 3194,5 доллара

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию торгов снизились примерно до... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:38

2022-08-25T19:38

2022-08-25T19:38

экономика

цены на нефть

европа

азия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию торгов снизились примерно до 3200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). Ценовой минимум четверга составил 3067,9 доллара (+2,3%), максимум — 3331,5 доллара за тысячу кубометров (+11,4%), а цена закрытия — 3194,5 доллара (+6,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2990,6 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Сейчас же ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределённостью в отношении его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что газопровод "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.

https://ria.ru/20220824/gaz-1811925510.html

https://ria.ru/20220824/elektroenergiya-1811872349.html

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экономика, цены на нефть, европа, азия, газпром, северный поток