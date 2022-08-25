В Болгарии предупредили о крупной потере в случае арбитража с "Газпромом"
Глава Минэнерго Болгарии Христов предупредил о крупной потере при арбитраже с "Газпромом"
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Болгария может потерять "крупную сумму" из-за потенциального арбитража с "Газпромом", сообщает агентство БТА со ссылкой на главу болгарского Минэнерго Росена Христова.
По его словам, в соответствии с контрактом с "Газпром экспортом" на условии "бери или плати", София должна использовать по меньшей мере 80% от 3 миллиардов кубометров газа в год или платить за него. На данный момент Болгария забрала 1 миллиард кубометров из обговоренных 2,4 миллиарда. Невыполнение договоренности может привести к арбитражу и возможной потере "многозначной суммы".
По словам Христова, последнее, что Болгарии сейчас нужно - участвовать в арбитраже с негативным для нее исходом. Ранее профсоюзы и организации работодателей заверили его, что для них ключевое значение имеет приобретение природного газа по доступным ценам.
Отмечается, что для Болгарии цена за газ от "Газпром экспорта" - самая низкая после цены за газ из Азербайджана. При этом два танкера со сжиженным природным газом из США обойдутся Софии на 50% дороже, чем поставки "Газпрома".
Ранее Христов уже заявлял, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома". Согласно изданию "Дневник", Христов также указывал на неизбежность переговоров с "Газпромом". Он подверг критике политику предыдущего правительства Кирила Петкова, выславшего 30 российских дипломатов РФ и предельно затруднившего контакты с Москвой.
Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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