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Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к отметке 3100 долларов - РИА Новости, 25.08.2022
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Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к отметке 3100 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к отметке 3100 долларов - РИА Новости, 25.08.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к отметке 3100 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе утром в четверг близки к отметке 3100 долларов за тысячу кубометров, которой — впервые с марта — они достигли на торгах в среду... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:57
2022-08-25T11:10
экономика
европа
газпром
северный поток
азия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе утром в четверг близки к отметке 3100 долларов за тысячу кубометров, которой — впервые с марта — они достигли на торгах в среду вечером, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне чуть выше 3080 долларов (+3%). По состоянию на 09:33 мск цены растут на 4,2%, составляя 3114,9 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2990,6 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже тысячу долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.
https://ria.ru/20220824/gaz-1811929754.html
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экономика, европа, газпром, северный поток, азия
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток, Азия
09:57 25.08.2022 (обновлено: 11:10 25.08.2022)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к отметке 3100 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе близки к отметке 3100 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе утром в четверг близки к отметке 3100 долларов за тысячу кубометров, которой — впервые с марта — они достигли на торгах в среду вечером, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне чуть выше 3080 долларов (+3%). По состоянию на 09:33 мск цены растут на 4,2%, составляя 3114,9 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2990,6 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Центрально-Европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 18:46
Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров
Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже тысячу долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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