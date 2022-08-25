https://ria.ru/20220825/gaz-1812002518.html

Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к отметке 3100 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к отметке 3100 долларов - РИА Новости, 25.08.2022

Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к отметке 3100 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе утром в четверг близки к отметке 3100 долларов за тысячу кубометров, которой — впервые с марта — они достигли на торгах в среду... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:57

2022-08-25T09:57

2022-08-25T11:10

экономика

европа

газпром

северный поток

азия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе утром в четверг близки к отметке 3100 долларов за тысячу кубометров, которой — впервые с марта — они достигли на торгах в среду вечером, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне чуть выше 3080 долларов (+3%). По состоянию на 09:33 мск цены растут на 4,2%, составляя 3114,9 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2990,6 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже тысячу долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.

https://ria.ru/20220824/gaz-1811929754.html

https://ria.ru/20220823/gaz-1811694266.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, европа, газпром, северный поток, азия