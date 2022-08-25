https://ria.ru/20220825/garifullina-1811840316.html

Аида Гарифуллина: в Европе весной мне аплодировали стоя

Аида Гарифуллина: в Европе весной мне аплодировали стоя - РИА Новости, 25.08.2022

Аида Гарифуллина: в Европе весной мне аплодировали стоя

Певица Аида Гарифуллина вошла в жюри шоу "Аватар" на НТВ, где будет угадывать участников только по голосу. Гастрольный график оперной дивы расписан на много лет РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:09

пласидо доминго

анна нетребко

доминик мейер

россия

казань

европа

ла скала

мариинский театр

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Роман Харрасов. Певица Аида Гарифуллина вошла в жюри шоу "Аватар" на НТВ, где будет угадывать участников только по голосу. Гастрольный график оперной дивы расписан на много лет вперед, поэтому любое ее появление в России — яркое событие. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала о творческих планах, дружбе с легендарными людьми, татарской кухне в Европе и многом другом. Новые проекты и узнаваемый голос: мастерство артиста— Что нас ждет в новом проекте "Аватар"?— Пока я знаю не больше, чем вы. Точно могу сказать, что такого еще не было в России, поэтому мне и интересно включиться в проект. Мы не будем видеть участников, а угадывать их — только по голосу.— Вы наверняка видели проект "Маска". И примерно представляете, что это такое. Но можно ли скрыть от профессионалов свой тембр? Например, ваш — очень узнаваемый.— Вы сделали хороший комплимент певице (смеется). Узнаваемость тембра — это очень важно для исполнителя. Когда-то мне Пласидо Доминго сказал, что главное — не сила звука, а узнаваемость голоса.Я, конечно, могу изменить голос в пении, особенно в поп-музыке или джазе. У меня есть свои фишки и трюки. И в опере я владею разными техниками. Но мне в этом шоу узнавать и судить, а вот участники — пусть стараются!— Сами сравнений с кем-то не боитесь?— Нет. В искусстве нет одинаковости или похожести. Чтобы стать оперным певцом, музыкантом, костюмером, художником по декорациям, нужно быть лучшим. "Отмены" в Европе и гастроли по России: планы мировой дивы расписаны до 2025-го— К сожалению, в последние несколько месяцев мы видим "отмену" (или попытки) всего российского. На вас это отразилось?— Не сильно. Недавно неожиданно перенесли на 2023-й мой сольный концерт в Женеве. Размышляя философски, наверное, мне просто не нужно было там быть в этот момент. Но отменили один концерт, сразу же пришло новое приглашение.Скоро две премьеры, главные партии в лучших оперный театрах — "Ла Скала", Цюрихская опера, та же Швейцария. Больших отмен не было.— А давление из-за политики?— Тоже нет.— Изменились ли настроения публики или отношение к вам среди ваших коллег?— В марте пела свой дебют "Травиаты" в Германии. Не знала, какой будет реакция. До последнего дня плохо продавались билеты, а в день спектакля — полный sold out. На спектакле публика аплодировала стоя.Отменить культуру невозможно! Классическое искусство вечно. Я дружу с директорами многих крупных оперных театров, и в кулуарах они откровенно говорят мне, что все "отмены" известных российских исполнителей — это не их желание.И русскую оперу поют уже столетия, когда понятия "отмена" (cancel culture. — Прим. ред.) и в помине не было, это жемчужины мировой классики, которые нельзя терять.— У вас очень плотный гастрольный график, и получается так, что российская оперная дива очень редкая гостья в родной стране. Что вы приготовили для нас?— Действительно, мой график расписан уже до 2025-го, но о России я никогда не забываю. Сейчас намечен небольшой гастрольный тур, 26 августа я выступлю в Калининграде на концерте open air. Ни разу там не была и очень волнуюсь. Но, как мне сказали, все билеты проданы.Потом я спою на Дне города в Казани, а затем — в Самаре.И опера, и эстрада: эксперименты Аиды на сцене и новый дуэт с Андреа Бочелли— Какова программа ваших концертов, когда на них приходит совершенно разная публика?— В первой части — оперные арии, во второй — более легкие кроссоверные (сочетание элементов академической и поп-музыки. — Прим. ред.), джазовые или известные мировые хиты.— Не все оперные певцы исполняют даже джаз, а у вас большой репертуар и популярной музыки…— Мне комфортно с любой музыкой, если она качественная. Не считаю, что надо быть в строгих рамках одного жанра.Ситуация меняется. Раньше в оперных театрах было больше снобизма. Когда я начинала в ансамбле Венской оперы, мне ее директор Доминик Мейер, теперь руководитель "Ла Скала", советовал быть осторожнее с кроссовером, а я много тогда выступала с Андреа Бочелли. И продолжаю, потому что это мне нравится, это высокий мировой уровень.Сегодня моя карьера в опере стабильна, поэтому я могу позволить себе эксперименты.— Не планируете записать альбом популярной музыки?— Альбом, наверное, нет, но уже три года меня ждут три песни. Никак не дойдут до них руки. Их написал шведский композитор из Лос-Анджелеса, автор хитов Селин Дион, Барбары Стрейзанд, Андреа Бочелли. Кстати, Андреа услышал одну из них, позвонил мне и предложил дуэт. Мы сделаем это.— Вы поете разную оперу: и зарубежную, и русскую как часть мировой. В какой музыке вам комфортнее?— Я не разделяю. Не могу сказать, что русская мне ближе, потому что это мой родной язык. Чаще пою на итальянском и французском. Это три основных языка — и самые любимые.Татарка в Европе: о культуре и экзотической для Старого Света кухне— Иностранцы привыкли называть нас Russians, но вы — татарка. Продвигаете как-то татарскую культуру в мире?— Все знают, что я из Казани и выросла на двух языках: русском и татарском. И в Европе все сольные концерты обязательно завершала татарской песней — "Аллюки".— А кухня? Вы же издали книгу рецептов.— Татарская кухня не всегда простая. И за границей другой вкус у продуктов — скажем, у творога или изюма. Но, например, в Австрии у меня было несколько интервью для кулинарных журналов, где я рассказывала именно о татарской кухне.— Я ждал, как вы скажете, что угощали Андреа Бочелли чак-чаком…— Подумаю над этим (смеется). Скоро мы с ним встретимся, может, я что-нибудь ему приготовлю…— Когда вы приезжаете в Россию, удается посмотреть страну — или только со сцены?— Обожаю музеи! И конечно, посещаю драматические спектакли: я дружу с Константином Хабенским, Евгением Мироновым.Мировой Олимп и казанская семья: о пути Гарифуллиной к вершине— Вы называете настоящих мастеров, профессионалов: Хабенский, Бочелли, Доминго. И они ваши друзья. Вы осознаете, что достигли такой вершины, или все как в сказке?— Нет, я точно не живу в сказке. Мне всегда кажется, что сделано еще мало. Хотя стоило бы чаще оглядываться назад и понимать, что для моего возраста я совершила много. Мне посчастливилось реализовать нужные проекты до пандемии.У меня в семье (по маминой линии известный татарский род Биккенеевых) было много интеллигентных, образованных и известных в Татарстане людей, в том числе торговцев первой гильдии. Но меня учили делать все самой и ни на кого не надеяться, быть честной и любить свое дело. Я получила хорошее воспитание, родители заложили правильные ценности.Дар (в моем случае голос) — это миссия. Ты не имеешь права им разбрасываться и должен служить ему. Тогда все получится.— Часто ли удается видеться с родными?— Нельзя сказать, что очень часто. Бывает, они приезжают ко мне на спектакли. Например, были на премьере в Париже. А сейчас целых две недели провела в Казани с близкими.— У вас скоро юбилей — 35 лет. Как планируете отметить?— Я буду репетировать в Ковент-Гардене и не собираюсь как-то особо праздновать. Не самое лучшее время для этого. Думаю, отметим в кругу друзей и сходим на мюзикл — я большой фанат этого!— Дайте нашим читателям ваш личный совет: как понять оперу? С чего начать?— Говорят, человек каждый день должен узнавать что-то новое. Просто ходите в оперу — и вы не пожалеете. Эта музыка очищает, и вы обязательно найдете что-то свое. Вспомните героиню Джулии Робертс в "Красотке". Они были на "Травиате", и она, далекая от высокого искусства, с удовольствием ее смотрела, потому что увидела в главной героине себя.

https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

россия

казань

европа

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

пласидо доминго, анна нетребко, доминик мейер, россия, казань, европа, ла скала, мариинский театр, ковент-гарден