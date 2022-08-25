08:00 25.08.2022 (обновлено: 08:09 25.08.2022)
Аида Гарифуллина: в Европе весной мне аплодировали стоя
© Фото предоставлено Аидой ГарифуллинойАида Гарифуллина
© Фото предоставлено Аидой Гарифуллиной
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Роман Харрасов. Певица Аида Гарифуллина вошла в жюри шоу "Аватар" на НТВ, где будет угадывать участников только по голосу. Гастрольный график оперной дивы расписан на много лет вперед, поэтому любое ее появление в России — яркое событие. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала о творческих планах, дружбе с легендарными людьми, татарской кухне в Европе и многом другом.
© Фото предоставлено Аидой ГарифуллинойАида Гарифуллина
© Фото предоставлено Аидой Гарифуллиной
Аида Гарифуллина
Новые проекты и узнаваемый голос: мастерство артиста
— Что нас ждет в новом проекте "Аватар"?
— Пока я знаю не больше, чем вы. Точно могу сказать, что такого еще не было в России, поэтому мне и интересно включиться в проект. Мы не будем видеть участников, а угадывать их — только по голосу.
— Вы наверняка видели проект "Маска". И примерно представляете, что это такое. Но можно ли скрыть от профессионалов свой тембр? Например, ваш — очень узнаваемый.
— Вы сделали хороший комплимент певице (смеется). Узнаваемость тембра — это очень важно для исполнителя. Когда-то мне Пласидо Доминго сказал, что главное — не сила звука, а узнаваемость голоса.
Я, конечно, могу изменить голос в пении, особенно в поп-музыке или джазе. У меня есть свои фишки и трюки. И в опере я владею разными техниками. Но мне в этом шоу узнавать и судить, а вот участники — пусть стараются!
— Сами сравнений с кем-то не боитесь?
— Нет. В искусстве нет одинаковости или похожести. Чтобы стать оперным певцом, музыкантом, костюмером, художником по декорациям, нужно быть лучшим.
"Отмены" в Европе и гастроли по России: планы мировой дивы расписаны до 2025-го
— К сожалению, в последние несколько месяцев мы видим "отмену" (или попытки) всего российского. На вас это отразилось?
— Не сильно. Недавно неожиданно перенесли на 2023-й мой сольный концерт в Женеве. Размышляя философски, наверное, мне просто не нужно было там быть в этот момент. Но отменили один концерт, сразу же пришло новое приглашение.
Скоро две премьеры, главные партии в лучших оперный театрах — "Ла Скала", Цюрихская опера, та же Швейцария. Больших отмен не было.
© Фото предоставлено Аидой ГарифуллинойАида Гарифуллина
© Фото предоставлено Аидой Гарифуллиной
Аида Гарифуллина
— А давление из-за политики?
— Тоже нет.
— Изменились ли настроения публики или отношение к вам среди ваших коллег?
— В марте пела свой дебют "Травиаты" в Германии. Не знала, какой будет реакция. До последнего дня плохо продавались билеты, а в день спектакля — полный sold out. На спектакле публика аплодировала стоя.
Отменить культуру невозможно! Классическое искусство вечно. Я дружу с директорами многих крупных оперных театров, и в кулуарах они откровенно говорят мне, что все "отмены" известных российских исполнителей — это не их желание.
И русскую оперу поют уже столетия, когда понятия "отмена" (cancel culture. — Прим. ред.) и в помине не было, это жемчужины мировой классики, которые нельзя терять.
— У вас очень плотный гастрольный график, и получается так, что российская оперная дива очень редкая гостья в родной стране. Что вы приготовили для нас?
— Действительно, мой график расписан уже до 2025-го, но о России я никогда не забываю. Сейчас намечен небольшой гастрольный тур, 26 августа я выступлю в Калининграде на концерте open air. Ни разу там не была и очень волнуюсь. Но, как мне сказали, все билеты проданы.
Потом я спою на Дне города в Казани, а затем — в Самаре.
И опера, и эстрада: эксперименты Аиды на сцене и новый дуэт с Андреа Бочелли
— Какова программа ваших концертов, когда на них приходит совершенно разная публика?
— В первой части — оперные арии, во второй — более легкие кроссоверные (сочетание элементов академической и поп-музыки. — Прим. ред.), джазовые или известные мировые хиты.
— Не все оперные певцы исполняют даже джаз, а у вас большой репертуар и популярной музыки…
— Мне комфортно с любой музыкой, если она качественная. Не считаю, что надо быть в строгих рамках одного жанра.
Ситуация меняется. Раньше в оперных театрах было больше снобизма. Когда я начинала в ансамбле Венской оперы, мне ее директор Доминик Мейер, теперь руководитель "Ла Скала", советовал быть осторожнее с кроссовером, а я много тогда выступала с Андреа Бочелли. И продолжаю, потому что это мне нравится, это высокий мировой уровень.
Сегодня моя карьера в опере стабильна, поэтому я могу позволить себе эксперименты.
— Не планируете записать альбом популярной музыки?
— Альбом, наверное, нет, но уже три года меня ждут три песни. Никак не дойдут до них руки. Их написал шведский композитор из Лос-Анджелеса, автор хитов Селин Дион, Барбары Стрейзанд, Андреа Бочелли. Кстати, Андреа услышал одну из них, позвонил мне и предложил дуэт. Мы сделаем это.
— Вы поете разную оперу: и зарубежную, и русскую как часть мировой. В какой музыке вам комфортнее?
— Я не разделяю. Не могу сказать, что русская мне ближе, потому что это мой родной язык. Чаще пою на итальянском и французском. Это три основных языка — и самые любимые.
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Татарка в Европе: о культуре и экзотической для Старого Света кухне
— Иностранцы привыкли называть нас Russians, но вы — татарка. Продвигаете как-то татарскую культуру в мире?
— Все знают, что я из Казани и выросла на двух языках: русском и татарском. И в Европе все сольные концерты обязательно завершала татарской песней — "Аллюки".
— А кухня? Вы же издали книгу рецептов.
— Татарская кухня не всегда простая. И за границей другой вкус у продуктов — скажем, у творога или изюма. Но, например, в Австрии у меня было несколько интервью для кулинарных журналов, где я рассказывала именно о татарской кухне.
© Фото предоставлено Аидой ГарифуллинойАида Гарифуллина
© Фото предоставлено Аидой Гарифуллиной
Аида Гарифуллина
— Я ждал, как вы скажете, что угощали Андреа Бочелли чак-чаком…
— Подумаю над этим (смеется). Скоро мы с ним встретимся, может, я что-нибудь ему приготовлю…
— Когда вы приезжаете в Россию, удается посмотреть страну — или только со сцены?
— Обожаю музеи! И конечно, посещаю драматические спектакли: я дружу с Константином Хабенским, Евгением Мироновым.
Мировой Олимп и казанская семья: о пути Гарифуллиной к вершине
— Вы называете настоящих мастеров, профессионалов: Хабенский, Бочелли, Доминго. И они ваши друзья. Вы осознаете, что достигли такой вершины, или все как в сказке?
— Нет, я точно не живу в сказке. Мне всегда кажется, что сделано еще мало. Хотя стоило бы чаще оглядываться назад и понимать, что для моего возраста я совершила много. Мне посчастливилось реализовать нужные проекты до пандемии.
У меня в семье (по маминой линии известный татарский род Биккенеевых) было много интеллигентных, образованных и известных в Татарстане людей, в том числе торговцев первой гильдии. Но меня учили делать все самой и ни на кого не надеяться, быть честной и любить свое дело. Я получила хорошее воспитание, родители заложили правильные ценности.
Дар (в моем случае голос) — это миссия. Ты не имеешь права им разбрасываться и должен служить ему. Тогда все получится.
© Фото предоставлено Аидой ГарифуллинойАида Гарифуллина
© Фото предоставлено Аидой Гарифуллиной
Аида Гарифуллина
— Часто ли удается видеться с родными?
— Нельзя сказать, что очень часто. Бывает, они приезжают ко мне на спектакли. Например, были на премьере в Париже. А сейчас целых две недели провела в Казани с близкими.
— У вас скоро юбилей — 35 лет. Как планируете отметить?
— Я буду репетировать в Ковент-Гардене и не собираюсь как-то особо праздновать. Не самое лучшее время для этого. Думаю, отметим в кругу друзей и сходим на мюзикл — я большой фанат этого!
— Дайте нашим читателям ваш личный совет: как понять оперу? С чего начать?
— Говорят, человек каждый день должен узнавать что-то новое. Просто ходите в оперу — и вы не пожалеете. Эта музыка очищает, и вы обязательно найдете что-то свое. Вспомните героиню Джулии Робертс в "Красотке". Они были на "Травиате", и она, далекая от высокого искусства, с удовольствием ее смотрела, потому что увидела в главной героине себя.