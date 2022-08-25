https://ria.ru/20220825/festival-1812177654.html

В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубань гостеприимная"

В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубань гостеприимная" - РИА Новости, 25.08.2022

В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубань гостеприимная"

Краевой фестиваль "Кубань гостеприимная" пройдет с 26 по 28 августа на территории этно-станицы "Атамань", сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:36

2022-08-25T19:36

2022-08-25T19:36

краснодарский край

таманский полуостров

кубанское казачье войско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c39e1de5a02f3572493a49816a918b88.jpg

КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Краевой фестиваль "Кубань гостеприимная" пройдет с 26 по 28 августа на территории этно-станицы "Атамань", сообщает администрация Краснодарского края.Как уточняют краевые власти, торжественное открытие фестиваля состоится 26 августа в 11:00. "Для гостей будет работать развлекательная площадка "Щедрый базарь". После состоятся показательные выступления конно-трюковой группы "Джигитовка". В течение дня проведут развлекательные программы для посетителей с использованием кубанской балачки, музыкальным сопровождением, элементами народных обрядов и фольклора", - рассказали в ведомстве.Также в рамках фестиваля будет работать выставка-ярмарка, на которой можно приобрести изделия ручной работы.Во второй день мероприятия, 27 августа, казаки Кубанского казачьего войска вновь продемонстрируют мастерство верховой езды, разнообразные трюки и элементы старинного казачьего воинского искусства. Также в этот день для гостей организуют интерактивные программы на подворьях, мастер-классы. В заключительный день фестиваля, 28 августа, в "Атамани" выступит квартет "Адажио", и проведут дегустацию кубанского супа с галушками.Все дни фестиваля "Кубань гостеприимная" на территории выставочного комплекса будут работать станичная кузня, гончарная мастерская, коптильня, смотровая площадка с видами на Таманский полуостров и конный прокат.

https://ria.ru/20220819/ayvazovskiy-1810819767.html

таманский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

таманский полуостров, кубанское казачье войско