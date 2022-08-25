https://ria.ru/20220825/festival-1812177654.html
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубань гостеприимная"
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубань гостеприимная" - РИА Новости, 25.08.2022
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубань гостеприимная"
Краевой фестиваль "Кубань гостеприимная" пройдет с 26 по 28 августа на территории этно-станицы "Атамань", сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:36
2022-08-25T19:36
2022-08-25T19:36
краснодарский край
таманский полуостров
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Краевой фестиваль "Кубань гостеприимная" пройдет с 26 по 28 августа на территории этно-станицы "Атамань", сообщает администрация Краснодарского края.Как уточняют краевые власти, торжественное открытие фестиваля состоится 26 августа в 11:00. "Для гостей будет работать развлекательная площадка "Щедрый базарь". После состоятся показательные выступления конно-трюковой группы "Джигитовка". В течение дня проведут развлекательные программы для посетителей с использованием кубанской балачки, музыкальным сопровождением, элементами народных обрядов и фольклора", - рассказали в ведомстве.Также в рамках фестиваля будет работать выставка-ярмарка, на которой можно приобрести изделия ручной работы.Во второй день мероприятия, 27 августа, казаки Кубанского казачьего войска вновь продемонстрируют мастерство верховой езды, разнообразные трюки и элементы старинного казачьего воинского искусства. Также в этот день для гостей организуют интерактивные программы на подворьях, мастер-классы. В заключительный день фестиваля, 28 августа, в "Атамани" выступит квартет "Адажио", и проведут дегустацию кубанского супа с галушками.Все дни фестиваля "Кубань гостеприимная" на территории выставочного комплекса будут работать станичная кузня, гончарная мастерская, коптильня, смотровая площадка с видами на Таманский полуостров и конный прокат.
https://ria.ru/20220819/ayvazovskiy-1810819767.html
таманский полуостров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таманский полуостров, кубанское казачье войско
Краснодарский край, Таманский полуостров, Кубанское казачье войско
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубань гостеприимная"
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубань гостеприимная"
КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Краевой фестиваль "Кубань гостеприимная" пройдет с 26 по 28 августа на территории этно-станицы "Атамань", сообщает администрация Краснодарского края.
"В "Атамани" проведут краевой фестиваль "Кубань гостеприимная". С 26 по 28 августа посетителей этно-станицы ждет насыщенная развлекательная программа", - говорится в сообщении.
Как уточняют краевые власти, торжественное открытие фестиваля состоится 26 августа в 11:00. "Для гостей будет работать развлекательная площадка "Щедрый базарь". После состоятся показательные выступления конно-трюковой группы "Джигитовка". В течение дня проведут развлекательные программы для посетителей с использованием кубанской балачки, музыкальным сопровождением, элементами народных обрядов и фольклора", - рассказали в ведомстве.
Также в рамках фестиваля будет работать выставка-ярмарка, на которой можно приобрести изделия ручной работы.
Во второй день мероприятия, 27 августа, казаки Кубанского казачьего войска
вновь продемонстрируют мастерство верховой езды, разнообразные трюки и элементы старинного казачьего воинского искусства. Также в этот день для гостей организуют интерактивные программы на подворьях, мастер-классы. В заключительный день фестиваля, 28 августа, в "Атамани" выступит квартет "Адажио", и проведут дегустацию кубанского супа с галушками.
Все дни фестиваля "Кубань гостеприимная" на территории выставочного комплекса будут работать станичная кузня, гончарная мастерская, коптильня, смотровая площадка с видами на Таманский полуостров
и конный прокат.