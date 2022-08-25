https://ria.ru/20220825/evakuatsiya-1812193369.html

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки - РИА Новости, 25.08.2022

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки более 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:42

2022-08-25T21:42

2022-08-25T21:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки более 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы более 3,6 миллиона человек, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 308 человек, в том числе 3 482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 3 655 615 человек, из которых 583 531 ребенок", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 619 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР поступило более 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220825/migranty-1812099903.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика