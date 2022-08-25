https://ria.ru/20220825/elektrichestvo-1812129921.html
В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение
В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.08.2022
В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение
Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области возобновлена, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:26
2022-08-25T16:26
2022-08-25T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области возобновлена, сообщает администрация региона.Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории Запорожской области было произведено переподключение."Специалисты ГУП "Херсонобленерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации области.Там отметили, что поломка будет устранена в ближайшее время, после чего электроснабжение будет восстановлено на всей территории Херсонской области.
https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812092091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:26 25.08.2022 (обновлено: 16:32 25.08.2022)
В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение
В Херсоне, Новой Каховке и Голопристанском районе восстановили подачу электричества