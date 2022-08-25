https://ria.ru/20220825/elektrichestvo-1812129921.html

В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение

В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.08.2022

В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение

Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области возобновлена, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:26

2022-08-25T16:26

2022-08-25T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области возобновлена, сообщает администрация региона.Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории Запорожской области было произведено переподключение."Специалисты ГУП "Херсонобленерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации области.Там отметили, что поломка будет устранена в ближайшее время, после чего электроснабжение будет восстановлено на всей территории Херсонской области.

https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812092091.html

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херсон

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, новая каховка, запорожская аэс