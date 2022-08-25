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В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.08.2022
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В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение
В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.08.2022
В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение
Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области возобновлена, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:26
2022-08-25T16:32
в мире
херсонская область
херсон
новая каховка
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области возобновлена, сообщает администрация региона.Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории Запорожской области было произведено переподключение."Специалисты ГУП "Херсонобленерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации области.Там отметили, что поломка будет устранена в ближайшее время, после чего электроснабжение будет восстановлено на всей территории Херсонской области.
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в мире, херсонская область , херсон, новая каховка, запорожская аэс
В мире, Херсонская область , Херсон, Новая Каховка, Запорожская АЭС
16:26 25.08.2022 (обновлено: 16:32 25.08.2022)
 
В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение

В Херсоне, Новой Каховке и Голопристанском районе восстановили подачу электричества

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области возобновлена, сообщает администрация региона.
Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории Запорожской области было произведено переподключение.
"Специалисты ГУП "Херсонобленерго" восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации области.
Там отметили, что поломка будет устранена в ближайшее время, после чего электроснабжение будет восстановлено на всей территории Херсонской области.
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В миреХерсонская областьХерсонНовая КаховкаЗапорожская АЭС
 
 
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