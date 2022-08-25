https://ria.ru/20220825/elektrichestvo-1812093397.html

В Мелитополе восстановили подачу электричества

В Мелитополе восстановили подачу электричества - РИА Новости, 25.08.2022

В Мелитополе восстановили подачу электричества

Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена, сообщила глава администрации города Галина Данильченко. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:36

2022-08-25T14:36

2022-08-25T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской области. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории области было произведено переподключение."Подача электроэнергии в городе восстановлена", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.По ее словам, массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны Украины. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач.Как передает корреспондент РИА Новости, Мелитополь лишился электроснабжения в четверг примерно в 12.00 (время совпадает с московским), был отключен мобильный интернет и сотовая связь, происшествие спровоцировало перебои с водоснабжением, нарушило работу АЗС и светофоров. Для обеспечения движения транспорта в городе на перекрестках работали сотрудники ДПС.В центре Мелитополя электроснабжение возобновилось в районе 14.30 (совпадает с мск), отмечает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20220825/kherson-1812084021.html

https://ria.ru/20220825/zaes-1812096678.html

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Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, запорожская аэс, херсонская область , энергодар, в мире