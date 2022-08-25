14:36 25.08.2022 (обновлено: 15:30 25.08.2022)
В Мелитополе восстановили подачу электричества
В Мелитополе восстановили подачу электроэнергии
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.
Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской области. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории области было произведено переподключение.
"Подача электроэнергии в городе восстановлена", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.
По ее словам, массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны Украины. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач.
Как передает корреспондент РИА Новости, Мелитополь лишился электроснабжения в четверг примерно в 12.00 (время совпадает с московским), был отключен мобильный интернет и сотовая связь, происшествие спровоцировало перебои с водоснабжением, нарушило работу АЗС и светофоров. Для обеспечения движения транспорта в городе на перекрестках работали сотрудники ДПС.
В центре Мелитополя электроснабжение возобновилось в районе 14.30 (совпадает с мск), отмечает корреспондент РИА Новости.