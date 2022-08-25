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В Мелитополе восстановили подачу электричества - РИА Новости, 25.08.2022
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В Мелитополе восстановили подачу электричества
В Мелитополе восстановили подачу электричества - РИА Новости, 25.08.2022
В Мелитополе восстановили подачу электричества
Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена, сообщила глава администрации города Галина Данильченко. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:36
2022-08-25T15:30
мелитополь
запорожская область
запорожская аэс
херсонская область
энергодар
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской области. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории области было произведено переподключение."Подача электроэнергии в городе восстановлена", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.По ее словам, массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны Украины. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач.Как передает корреспондент РИА Новости, Мелитополь лишился электроснабжения в четверг примерно в 12.00 (время совпадает с московским), был отключен мобильный интернет и сотовая связь, происшествие спровоцировало перебои с водоснабжением, нарушило работу АЗС и светофоров. Для обеспечения движения транспорта в городе на перекрестках работали сотрудники ДПС.В центре Мелитополя электроснабжение возобновилось в районе 14.30 (совпадает с мск), отмечает корреспондент РИА Новости.
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мелитополь
запорожская область
херсонская область
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мелитополь, запорожская область, запорожская аэс, херсонская область , энергодар, в мире
Мелитополь, Запорожская область, Запорожская АЭС, Херсонская область , Энергодар, В мире
14:36 25.08.2022 (обновлено: 15:30 25.08.2022)
 
В Мелитополе восстановили подачу электричества

В Мелитополе восстановили подачу электроэнергии

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.
Днем в четверг перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской области. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения на территории области было произведено переподключение.
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В Херсоне отключилось водоснабжение
"Подача электроэнергии в городе восстановлена", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.
По ее словам, массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны Украины. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач.
Как передает корреспондент РИА Новости, Мелитополь лишился электроснабжения в четверг примерно в 12.00 (время совпадает с московским), был отключен мобильный интернет и сотовая связь, происшествие спровоцировало перебои с водоснабжением, нарушило работу АЗС и светофоров. Для обеспечения движения транспорта в городе на перекрестках работали сотрудники ДПС.
В центре Мелитополя электроснабжение возобновилось в районе 14.30 (совпадает с мск), отмечает корреспондент РИА Новости.
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МелитопольЗапорожская областьЗапорожская АЭСХерсонская областьЭнергодарВ мире
 
 
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