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В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян - РИА Новости, 25.08.2022
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В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян
В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян - РИА Новости, 25.08.2022
В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян
Двое россиян серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагре, они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, сообщает в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:15
2022-08-25T20:15
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СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Двое россиян серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагре, они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии.По данным ведомства, ДТП с участием трех автомобилей произошло на объездной дороге."В результате аварии серьёзно пострадали один гражданин Абхазии и двое россиян. Они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу. Десять человек получили лёгкие ушибы", - говорится в сообщении.
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в мире, абхазия, россия, дтп, происшествия
В мире, Абхазия, Россия, ДТП, Происшествия
20:15 25.08.2022
 
В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян

МЧС Абхазии: двое россиян серьезно пострадали в ДТП в Гагре

© Sputnik / Илона Хварцкия / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии
Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Двое россиян серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагре, они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии.
По данным ведомства, ДТП с участием трех автомобилей произошло на объездной дороге.
"В результате аварии серьёзно пострадали один гражданин Абхазии и двое россиян. Они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу. Десять человек получили лёгкие ушибы", - говорится в сообщении.
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