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В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян
В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян - РИА Новости, 25.08.2022
В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян
Двое россиян серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагре, они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, сообщает в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:15
2022-08-25T20:15
2022-08-25T20:15
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СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Двое россиян серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагре, они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии.По данным ведомства, ДТП с участием трех автомобилей произошло на объездной дороге."В результате аварии серьёзно пострадали один гражданин Абхазии и двое россиян. Они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу. Десять человек получили лёгкие ушибы", - говорится в сообщении.
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В мире, Абхазия, Россия, ДТП, Происшествия
В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян
МЧС Абхазии: двое россиян серьезно пострадали в ДТП в Гагре