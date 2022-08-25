https://ria.ru/20220825/dtp-1812182852.html

В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян

В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян - РИА Новости, 25.08.2022

В Абхазии в ДТП серьезно пострадали двое россиян

Двое россиян серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагре, они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, сообщает в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:15

2022-08-25T20:15

2022-08-25T20:15

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СУХУМ, 25 авг - РИА Новости. Двое россиян серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагре, они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии.По данным ведомства, ДТП с участием трех автомобилей произошло на объездной дороге."В результате аварии серьёзно пострадали один гражданин Абхазии и двое россиян. Они доставлены в Гагрскую центральную районную больницу. Десять человек получили лёгкие ушибы", - говорится в сообщении.

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в мире, абхазия, россия, дтп, происшествия