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США не спешат менять условия инспекций в рамках ДСНВ-3, заявил Белоусов - РИА Новости, 25.08.2022
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США не спешат менять условия инспекций в рамках ДСНВ-3, заявил Белоусов
США не спешат менять условия инспекций в рамках ДСНВ-3, заявил Белоусов - РИА Новости, 25.08.2022
США не спешат менять условия инспекций в рамках ДСНВ-3, заявил Белоусов
США не спешат менять ситуацию с приостановкой инспекций в рамках договора СНВ-3, Россия будет готова рассмотреть вопрос об их возобновлении, когда для этого... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:39
2022-08-25T19:39
в мире
россия
сша
договор снв-3
андрей белоусов
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ООН, 25 авг – РИА Новости. США не спешат менять ситуацию с приостановкой инспекций в рамках договора СНВ-3, Россия будет готова рассмотреть вопрос об их возобновлении, когда для этого будут созданы надлежащие условия, заявил журналистам замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.Как заявил ранее МИД РФ, Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.Как указал дипломат, вопрос возобновления инспекций рассматривается в рамках Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ-3."Наше решение о приостановлении инспекционной деятельности по Договору ни в коем случае не должно интерпретироваться как отказ России от выполнения своих обязательств. Все как раз наоборот. Этим шагом мы стремимся обеспечить принцип равноправного участия в Договоре", - сказал Белоусов.Он напомнил, сейчас Россия поставлена в сложные условия, препятствующие проведению инспекций на территории США."При этом американская сторона не спешит принимать меры по изменению ситуации. Будем готовы рассмотреть вопрос о возобновлении инспекционной деятельности, как только для этого будут созданы надлежащие условия", - подчеркнул Белоусов.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220825/ssha-1812174082.html
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в мире, россия, сша, договор снв-3, андрей белоусов
В мире, Россия, США, Договор СНВ-3, Андрей Белоусов
19:39 25.08.2022
 
США не спешат менять условия инспекций в рамках ДСНВ-3, заявил Белоусов

Белоусов: США не спешат менять ситуацию с приостановкой инспекций в рамках ДСНВ-3

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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ООН, 25 авг – РИА Новости. США не спешат менять ситуацию с приостановкой инспекций в рамках договора СНВ-3, Россия будет готова рассмотреть вопрос об их возобновлении, когда для этого будут созданы надлежащие условия, заявил журналистам замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
Как заявил ранее МИД РФ, Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.
Активисты во время митинга против нахождения ядерного оружия в Германии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
19:18
Ядерные возможности США выходят за рамки ДСНВ-3, заявил Белоусов
Как указал дипломат, вопрос возобновления инспекций рассматривается в рамках Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ-3.
"Наше решение о приостановлении инспекционной деятельности по Договору ни в коем случае не должно интерпретироваться как отказ России от выполнения своих обязательств. Все как раз наоборот. Этим шагом мы стремимся обеспечить принцип равноправного участия в Договоре", - сказал Белоусов.
Он напомнил, сейчас Россия поставлена в сложные условия, препятствующие проведению инспекций на территории США.
"При этом американская сторона не спешит принимать меры по изменению ситуации. Будем готовы рассмотреть вопрос о возобновлении инспекционной деятельности, как только для этого будут созданы надлежащие условия", - подчеркнул Белоусов.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:21
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит прекращение действия ДСНВ-3
 
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