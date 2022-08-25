Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3 - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/dsnv-1812171279.html
Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3
Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3 - РИА Новости, 25.08.2022
Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3
Взаимодействие между Россией и США по выполнению ДСНВ-3 не прерывалось, Москва надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия договора в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:03
2022-08-25T19:03
россия
сша
андрей белоусов
договор снв-3
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795763404_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_1a50645816b06bb6714c333668c36b4e.jpg
ООН, 25 авг - РИА Новости. Взаимодействие между Россией и США по выполнению ДСНВ-3 не прерывалось, Москва надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия договора в 2026 году, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов."Взаимодействие между Россией и США как сторонами действующего Договора о СНВ не прерывалось. В предусмотренных для этого форматах идет рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями", - сказал Белоусов журналистам.Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет.
https://ria.ru/20220823/dnyao-1811699417.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795763404_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_41b62b5220736e1a1c021592f4d755ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, андрей белоусов, договор снв-3
Россия, США, Андрей Белоусов, Договор СНВ-3
19:03 25.08.2022
 
Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3

Белоусов: Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ-2022
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ-2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 авг - РИА Новости. Взаимодействие между Россией и США по выполнению ДСНВ-3 не прерывалось, Москва надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия договора в 2026 году, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
"Взаимодействие между Россией и США как сторонами действующего Договора о СНВ не прерывалось. В предусмотренных для этого форматах идет рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями", - сказал Белоусов журналистам.
"Мы рассчитываем, что такая работа продолжится вплоть до завершения срока действия договора, который, как известно, был продлен до февраля 2026 года", - добавил он.
Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет.
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 21:48
На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны
 
РоссияСШААндрей БелоусовДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала