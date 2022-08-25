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Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3

Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3 - РИА Новости, 25.08.2022

Россия надеется на продолжение взаимодействия с США по выполнению ДСНВ-3

Взаимодействие между Россией и США по выполнению ДСНВ-3 не прерывалось, Москва надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия договора в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:03

2022-08-25T19:03

2022-08-25T19:03

россия

сша

андрей белоусов

договор снв-3

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ООН, 25 авг - РИА Новости. Взаимодействие между Россией и США по выполнению ДСНВ-3 не прерывалось, Москва надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия договора в 2026 году, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов."Взаимодействие между Россией и США как сторонами действующего Договора о СНВ не прерывалось. В предусмотренных для этого форматах идет рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями", - сказал Белоусов журналистам.Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет.

https://ria.ru/20220823/dnyao-1811699417.html

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россия, сша, андрей белоусов, договор снв-3