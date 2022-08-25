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В Госдепе анонсировали продолжение переговоров России и США о замене ДСНВ

В Госдепе анонсировали продолжение переговоров России и США о замене ДСНВ - РИА Новости, 25.08.2022

В Госдепе анонсировали продолжение переговоров России и США о замене ДСНВ

Переговоры между Россией и США по выработке соглашения на замену договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:53

2022-08-25T17:53

2022-08-25T17:58

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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Переговоры между Россией и США по выработке соглашения на замену договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) "продолжатся в будущем", когда ситуация будет этому способствовать, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями."Что касается нового договора на замену ДСНВ. Как вам известно, переговоры в данный момент не ведутся ввиду ситуации, с которой мы имеем дело. Эти переговоры продолжатся в будущем, когда ситуация будет это позволять", - сказала Дженкинс в ходе специального брифинга для журналистов.Замглавы американского дипведомства затронула вопрос об инспекциях на объектах РФ и США в рамках договора СНВ-3. По словам Дженкинс, на данном этапе стороны "ищут возможности возобновить" данные инспекции."Пока я могу лишь сказать, что мы ищем способ, как это сделать. Как нам известно, со стороны России имеет место некоторое противодействие, но мы пытаемся определить, как нам продвинуться вперед в данном вопросе", - добавила высокопоставленный американский дипломат.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.Ранее посольство России в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по ДСНВ, который были приостановлены с началом пандемии коронавируса в 2020 году.В комментарии дипмиссии, посвященном ситуации с контролем над вооружениями, отмечалось, что сохраняющиеся проблемы обусловлены введенными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничениями. Согласно заявлению посольства, утверждения госдепартамента о том, что санкции не препятствуют проведению инспекций по ДСНВ на американской территории, являются "лукавством". В посольстве указали, что союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем нет.

https://ria.ru/20220824/dsnv-1811722049.html

https://ria.ru/20220822/peregovory-1811389208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, государственный департамент сша