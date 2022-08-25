https://ria.ru/20220825/draka-1812027117.html

Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве, сообщил источник

Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022

Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве, сообщил источник

В массовой драке в центре Москвы участвовали более 20 человек, всех их доставили в полицию для разбирательства, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:36

2022-08-25T11:36

2022-08-25T12:31

происшествия

москва

россия

полиция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В массовой драке в центре Москвы участвовали более 20 человек, всех их доставили в полицию для разбирательства, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел накануне вечером на 2-й Магистральной улице. Как сообщили в столичном главке МВД, драка между сотрудниками ЧОП и работниками некой организации, арендующей складские помещения, началась "на почве имущественно-хозяйственных разногласий". По уточненным данным, пострадал один человек.Всего в конфликте участвовал 21 человек, один из них выстрелил в воздух, сказал агентству источник в правоохранительных органах."Всех участников потасовки доставили в полицию для разбирательства. Также были изъяты травматические пистолеты и патроны", — добавил собеседник агентства.О дальнейшей судьбе доставленных в отдел не сообщается.

https://ria.ru/20220821/draka-1811157152.html

https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)