https://ria.ru/20220825/draka-1812027117.html
Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве, сообщил источник
Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022
Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве, сообщил источник
В массовой драке в центре Москвы участвовали более 20 человек, всех их доставили в полицию для разбирательства, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:36
2022-08-25T11:36
2022-08-25T12:31
происшествия
москва
россия
полиция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В массовой драке в центре Москвы участвовали более 20 человек, всех их доставили в полицию для разбирательства, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел накануне вечером на 2-й Магистральной улице. Как сообщили в столичном главке МВД, драка между сотрудниками ЧОП и работниками некой организации, арендующей складские помещения, началась "на почве имущественно-хозяйственных разногласий". По уточненным данным, пострадал один человек.Всего в конфликте участвовал 21 человек, один из них выстрелил в воздух, сказал агентству источник в правоохранительных органах."Всех участников потасовки доставили в полицию для разбирательства. Также были изъяты травматические пистолеты и патроны", — добавил собеседник агентства.О дальнейшей судьбе доставленных в отдел не сообщается.
https://ria.ru/20220821/draka-1811157152.html
https://ria.ru/20220816/draka-1810117052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Полиция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:36 25.08.2022 (обновлено: 12:31 25.08.2022)
Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве, сообщил источник
Более 20 человек доставили в отдел полиции после массовой драки на севере Москвы
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В массовой драке в центре Москвы участвовали более 20 человек, всех их доставили в полицию для разбирательства, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне вечером на 2-й Магистральной улице. Как сообщили в столичном главке МВД, драка между сотрудниками ЧОП и работниками некой организации, арендующей складские помещения, началась "на почве имущественно-хозяйственных разногласий". По уточненным данным, пострадал один человек.
Всего в конфликте участвовал 21 человек, один из них выстрелил в воздух, сказал агентству источник в правоохранительных органах.
"Всех участников потасовки доставили в полицию для разбирательства. Также были изъяты травматические пистолеты и патроны", — добавил собеседник агентства.
О дальнейшей судьбе доставленных в отдел не сообщается.